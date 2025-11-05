Tras el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, su esposa Grecia Itzel Quiroz García, presidenta honoraria del DIF municipal, ocupará su lugar en la presidencia municipal, con el compromiso de continuar el proyecto político que encabezaba su esposo.
El Congreso de Michoacán designó a Quiroz García como presidenta municipal sustituta para el periodo 2025-2027, tiempo que le quedaba a su marido en el cargo.
Autoridades convocaron a este miércoles 5 de noviembre para que Quiroz rinda protesta ante el Pleno del Congreso estatal.
Antes de asumir el cargo honorario en el DIF, Quiroz García acompañó a su esposo durante su campaña electoral. En 2024 también incursionó directamente en la política al buscar una diputación local.
Publicidad
¿Quién es Grecia Quiroz?
Hace apenas seis meses, en abril, Grecia Quiroz asumió como presidenta honoraria del DIF Uruapan, con el compromiso de fortalecer dicha institución y estar al servicio de los sectores más vulnerables.
En su toma de protesta, reconoció las carencias materiales de la institución, pero afirmó tener confianza en que con esfuerzo y trabajo en equipo podrían superarse.
Este martes, el Cabildo de Uruapan presentó la propuesta formal ante el Congreso de Michoacán para que Quiroz fuera elegida como la presidenta municipal suplente.
"La propuesta se trata de la ciudadana Grecia Itzel Quiroz García, la cual fue formalizada a través de oficio por parte del diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla, donde pide se someta a consideración del pleno", informó en un comunicado el Congreso de Michoacán antes de votación para aprobar que ella sea la nueva alcaldesa.
Además de su experiencia al frente del DIF municipal, Grecia Quiroz aspiró en 2024 a una diputación local por el distrito 20 de Uruapan, postulada como candidata independiente por la asociación civil Mujeres Empoderando Uruapan, candidatura a la que renunció en enero de 2025.
En medio del luto por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, la esposa del alcalde ha transformado su dolor en un discurso de resistencia. Durante el homenaje póstumo celebrado en el municipio, Quiroz García subió al estrado para dirigirse a cientos de ciudadanos y dejó claro que el legado de su esposo no terminará con su muerte.
Grecia Quiroz afirmó que permanecerá el legado de su esposo Carlos Manzo, así como su lucha en contra del crimen organizado.
🔴 Grecia Quiroz: “No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México”
Entre lágrimas, la esposa de Carlos Manzo encabezó un emotivo mensaje durante su funeral y aseguró que la “lucha del Sombrero” no ha terminado.pic.twitter.com/jXg0aZwNhB
"Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente (municipal) de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada.
"Como bien lo dijo su hermano: aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado", dijo.
Quiroz García, quien es madre de dos niños, también dirigió un llamado a las familias. “A todos los que están aquí, eduquen a sus hijos. Ámenlos. Y si van por el mal camino, corríjanlos. Y si es necesario que los metan a la cárcel ustedes mismos, háganlo. Como él mismo lo dijo: más vale ir a verlos en la cárcel que llorarles en el panteón”, enfatizó.
Insistió además en que la voz de su esposo seguirá retumbando a través de su gente, del pueblo de Uruapan, quienes están cansados de tanta violencia que termina por arrebatar a sus hijos, hermanos, padres y niños.
"Hoy tengo y tenemos ese legado de seguir apoyando Uruapan porque este gobierno independiente seguirá apoyando al sector más vulnerable. Seguiremos apoyando a todo aquel que lo necesite y hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes", dijo.
Publicidad
Tras el emotivo discurso, Grecia Quiroz también publicó un mensaje en redes sociales la noche del lunes, en el que hizo un llamado a no usar la violencia como forma de exigir justicia por el asesinato de su esposo, aunque se pronunció a favor de seguir alzando la voz y seguir la lucha que su esposo encabezó.
“El legado que dejó Carlos lo vamos a retomar. Vamos a seguir adelante con nuestro movimiento independiente del sombrero, ténganlo por seguro. Vamos a luchar, a alzar la voz con quien tengamos que alzarla, vamos a exigir justicia para Carlos. Esto no se va a quedar así”, escribió.
“Sin embargo, yo les pido a los ciudadanos que se están manifestando en algunos puntos de la ciudad de Uruapan, y que están cayendo en actos de vandalismo, que por favor, en memoria de Carlos, lo hagamos de manera pacífica, de una manera civilizada. Vamos a honrar su memoria. Ustedes, sus seguidores, saben que su lucha siempre fue pacífica, siempre fue de diálogo. Él siempre estuvo en contra de la violencia, y hoy debemos honrar su legado con respeto y unidad”, dijo.
La viuda del alcalde insistió en que quienes se manifiesten lo hagan sin afectar a terceras personas.
“De mi parte, voy a tener reuniones en los próximos días para conocer la gobernabilidad del municipio. Vamos a honrar la memoria de Carlos”, agregó.
Sheinbaum ofrece apoyo a la familia de Carlos Manzo
Grecia Quiroz viajó este martes a la Ciudad de México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y con integrantes del Gabinete de Seguridad.
Poco después de las 17:00 horas, la próxima alcaldesa salió del recinto presidencial a bordo de un vehículo. No diodeclaraciones.
Desde el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se comunicó personalmente con Grecia Quiroz y con Juan Manzo, hermano del alcalde, para expresarles sus condolencias y ofrecerles apoyo institucional.
"Ese ya es un tema con ellos.Y siempre lo voy a hacer, siempre. Cuando hay una situación así, en toda mi vida pública y privada también, siempre he buscado estar cerca de las víctimas, siempre", dijo la presidenta al ser cuestionada sobre lo que conversó con la familia de Manzo.
Expresó también que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a mantener comunicación constante con la familia.
Este martes, la presidenta reiteró durante la conferencia mañanera el compromiso de que habrá justicia por el asesinato del alcalde de Michoacán. Reconoció que existe una “indignación genuina” en la población, la cual calificó de comprensible.
“Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No habrá impunidad. Michoacán no está solo”, afirmó la presidenta, al anunciar el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia de seguridad para la entidad que —dijo— no se sostendrá “con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto”.