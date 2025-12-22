Publicidad

presidencia

En EU suben las presiones por la relación y postura de México con Cuba

Congresistas republicanos de Estados Unidos pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum frenar los envíos de buques de petroleo a Cuba; "no se puede estar con Dios y con el Diablo", dicen.
lun 22 diciembre 2025 08:49 PM
sheinbaum-petroleo-cuba.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que la entrega de petróleo a Cuba se realiza como país soberano y en continuidad a una serie de apoyos históricos. (Foto: Presidencia de México.)

A la compleja relación entre México y Estados Unidos se ha añadido un nuevo elemento que está elevando la tensión: Cuba.

Congresistas estadounidenses han dirigido mensajes a al gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para que frene su ayuda petrolera a la isla, donde acusan se vive una dictadura y por lo que incluso le han pedido, definir su postura entre Cuba o Estados Unidos.

El congresista republicano, Carlos Gimenez, advirtió que de no frenar la ayuda a la isla, el gobierno mexicano podría recibir "severas consecuencias".

La congresista estadounidense María Elvira Salazar pidió a México no permitir dictaduras como la de Cuba y Venezuela y acusó que se envía crudo a la isla.

“México es nuestro vecino más cercano, y ninguno de nosotros se irá a ninguna parte. Hoy, durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental, envié un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia nos observa. Dejen de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del Hemisferio Occidental”, escribió en sus redes sociales la congresista.

La política del Partido Republicano reprochó que en los últimos meses, el gobierno mexicano ha enviado buques petroleros a Cuba.

“El ejemplo perfecto es Cuba. En los últimos cuatro meses, México ha enviado gratuitamente a la tiranía castrista 55 buques petroleros con un valor de más de 3 mil millones de dólares. ¿Y cuál es la razón? No lo entiendo”, indicó.

Decisión soberana

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esa es una decisión soberana de México, y no tendría por qué influir en la relación con Estados Unidos.

“Nuestra posición es soberana, es una decisión soberana, y tiene que ver mucho con el Humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir; el bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido, repito, desde López Mateos”, dijo en su conferencia matutina.

El desencuentro entre la congresista estadounidense y la presidenta Sheinbaum se da en medio de la decisión de Donald Trump de bloquear buques y de acusar al régimen de Nicolás Maduro de utilizar “el petróleo de estos yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo.

Envío de petróleo, un apoyo histórico

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que México envía petroleó a Cuba por un asunto humanitario.

“Independientemente del partido político, ha habido relación México-Cuba. No es algo nuevo, no es una situación nueva. Y todo se hace en el marco de la ley y también por motivos humanitarios también al pueblo de Cuba”, afirmó.

La mandataria federal señaló que la entrega de petróleo a Cuba se realiza como país soberano y en continuidad a una serie de apoyos históricos.

Presentó una cronología sobre la relación entre México y Cuba desde 1994, año en el que el gobierno mexicano se realizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos.

En 2013, dijo, el gobierno de Peña Nieto condonó una deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos.

“Condonó 70% de la deuda histórica con Bancomext, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral”, indicó.

