En EU suben las presiones por la relación y postura de México con Cuba

El congresista republicano, Carlos Gimenez, advirtió que de no frenar la ayuda a la isla, el gobierno mexicano podría recibir "severas consecuencias".

🚨Si el gobierno de Claudia Sheinbaum en #México sigue socavando la política de #USA en enviarle petróleo a la dictadura asesina en #Cuba, implementaremos severas consecuencias para el comercio entre nuestros países.



La congresista estadounidense María Elvira Salazar pidió a México no permitir dictaduras como la de Cuba y Venezuela y acusó que se envía crudo a la isla.

“México es nuestro vecino más cercano, y ninguno de nosotros se irá a ninguna parte. Hoy, durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes sobre el Hemisferio Occidental, envié un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia nos observa. Dejen de permitir dictaduras en Venezuela y Cuba. Nuestro hemisferio necesita liderazgo, no silencio. México es demasiado importante como para quedarse al margen. Debe apoyar a Estados Unidos en la defensa de la libertad y del Hemisferio Occidental”, escribió en sus redes sociales la congresista.

Hoy, durante la audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara para el Hemisferio Occidental, envié un mensaje claro a la presidenta Claudia Sheinbaum: la historia está mirando. Basta ya de respaldar dictaduras en Venezuela y Cuba.



La política del Partido Republicano reprochó que en los últimos meses, el gobierno mexicano ha enviado buques petroleros a Cuba.

“El ejemplo perfecto es Cuba. En los últimos cuatro meses, México ha enviado gratuitamente a la tiranía castrista 55 buques petroleros con un valor de más de 3 mil millones de dólares. ¿Y cuál es la razón? No lo entiendo”, indicó.

Decisión soberana

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que esa es una decisión soberana de México, y no tendría por qué influir en la relación con Estados Unidos.

“Nuestra posición es soberana, es una decisión soberana, y tiene que ver mucho con el Humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir; el bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos, quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener, como se ha mantenido, repito, desde López Mateos”, dijo en su conferencia matutina.

El desencuentro entre la congresista estadounidense y la presidenta Sheinbaum se da en medio de la decisión de Donald Trump de bloquear buques y de acusar al régimen de Nicolás Maduro de utilizar “el petróleo de estos yacimientos petrolíferos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".

"Hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo.