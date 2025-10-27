Gobierno de Sheinbaum niega acuerdo de AMLO con Salinas Pliego para el pago de su deuda

Arturo Medina Padilla, exprocurador Fiscal de la Federación, negó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuviera un acuerdo con Grupo Salinas para pagar 7,600 millones de pesos y cubrir así su deuda fiscal.

“Es falso que la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este Grupo (Salinas). En relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución”, dijo el funcionario.

Por su parte, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que afirma que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la "sistemática persecución en su contra".