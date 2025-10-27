Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Gobierno niega acuerdo de AMLO con Salinas Pliego para el pago de su deuda

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el empresario puede pagar en cualquier momento su adeudo con el SAT sin ninguna mesa de negociación.
lun 27 octubre 2025 09:03 AM
Gobierno de Sheinbaum niega acuerdo de AMLO con Salinas Pliego para el pago de su deuda
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de faltar a la verdad. (Foto: Presidencia)

Arturo Medina Padilla, exprocurador Fiscal de la Federación, negó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuviera un acuerdo con Grupo Salinas para pagar 7,600 millones de pesos y cubrir así su deuda fiscal.

“Es falso que la administración pasada se haya llegado a un acuerdo con este Grupo (Salinas). En relación a los adeudos que tiene con el fisco desde los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni 2013. Si bien es cierto, en varias ocasiones se llevaron a cabo pláticas en una mesa técnica con sus representantes, nunca se acordó un monto ni la ruta de solución”, dijo el funcionario.

Por su parte, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que afirma que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la "sistemática persecución en su contra".

Publicidad

La respuesta se da luego de que Grupo Salinas envió una carta a la presidenta, en octubre de 2024, para asegurarle que durante la gestión de su antecesor, sus empresas concertaron con Medina Padilla el pago de impuestos, pero posteriormente se desconoció este pacto.

Te puede interesar:

ricardo-salinas-pliego
México

Salinas Pliego ofrece pagar impuestos, pero que la cantidad "sea justa"

Al respecto, durante la mañanera de este lunes, el ahora subsecretario en Gobernación mencionó que no se llegó a un acuerdo, porque el consorcio empresarial siempre discrepó del monto de deuda que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) determinó.

“El Grupo siempre sostuvo que el monto de su deuda era menor a lo determinado por el SAT. Nunca se firmó algún acuerdo, no existe un documento firmado”, sostuvo.

El funcionario especificó que en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador le instruyó que para avanzar en cualquier pacto, no se podían condonar impuestos, solo se podían aplicar reducciones legales en recargos como a cualquier contribuyente y que cualquier acuerdo primero tenía que ser validado por el Poder Judicial.

Publicidad

"No se requiere ninguna mesa, que pague"

Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el empresario Ricardo Salinas Pliego puede liquidar su deuda con el SAT en cualquier momento y negó que sea necesaria una reunión con las autoridades federales para liquidar su deuda fiscal.

“No se requiere ninguna reunión con el SAT. No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante que pida la línea de captura y a partir de hoy pueden pagar. No se necesita ningún acuerdo”, enfatizó la mandataria.

Te puede interesar:

sheinbaum-han-abusado-de-la-ley-de-amparo-quienes-mas-recursos-tienen
presidencia

Sheinbaum: "Han abusado de la Ley de Amparo quienes más recursos tienen"

Esto luego de que en la carta que envió el empresario, quien tiene una deuda de más de 50,000 millones de pesos por el pago de impuestos, le dijo a la presidenta Claudia Shienbaum que está dispuesto de cubrir su deuda fiscal, pero sin “dobles cobros”.

“Retomemos la ruta del diálogo y construyamos el camino hacia una resolución, siempre dentro del marco legal, que permita al gobierno cobrar lo que corresponde y a nuestras empresas pagar exclusivamente lo que es correcto, en aras de seguir en busca de un mejor país”, planteó, pues su deuda viene desde hace 17 años.

Publicidad

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la deuda fiscal de Ricardo Salinas Pliego no es un tema político, sino jurídico y de impuestos.

“Falta a la verdad (Salinas Pleigo) y quieren hacer de esto un tema político. No es político. Es jurídico y de impuestos. No tiene nada que ver con la política. Ellos son los que están politizando el tema. Si se fijan, nosotros lo único que hemos dicho es ‘toma el chocolate, paga lo que debes’”, comentó.

Enfatizó que nada le impide al empresario pagar sus impuestos ante el SAT sin necesidad de que se conforme reuniones o mesas técnicas, pero aseguró que el presidente de Grupo Salinas se victimiza.

“Lo único que hemos dicho es paga hoy, como diría aquel hoy, hoy, hoy. Nada les impide comenzar a pagar, nada. Quieren, victimizarse. Entonces, que paguen. ¿Quieren pagar? paguen. Están las oficinas del SAT. Ahí están las transferencias electrónicas. Eso es todo”, señaló.

Grupo Salinas quiere acudir a la Corte IDH

Por la tarde del lunes, Grupo Salinas emitió un comunicado en el cual acusa al Gobierno de México de una "sistemática persecución" y que se le descalifique el acceso al derecho a la justicia, y que buscarán otras instancias, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el mensaje detalla que la entidad reiteró su intención de pago, de acuerdo con las resoluciones del SAT y las sentencias de los tribunales, las cuales no establecen un doble cobro.

Además, destaca que valoran los acuerdos pactados por "palabra", aunque no haya un documento firmado, en referencia a lo que mencionó Arturo Medina.

"En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado".

"En Grupo Salinas seguimos y seguiremos ejerciendo nuestro legítimo derecho a defendernos, incluso recurriendo a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

Tags

Grupo Salinas Ricardo Salinas Pliego

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad