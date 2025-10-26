Salinas Pliego ofrece pagar impuestos, pero que la cantidad "sea justa"

En un mensaje que dio desde la Arena México, donde celebró su cumpleaños, mencionó que mandó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) un escrito para preguntar cuándo debe pagar para liquidar su deuda en menos de 10 días.

Pidió que la cantidad sea justa y sin “dobles cobros”, ya que señaló que el gobierno le quiere cobrar impuestos duplicados que no debe pagar.

El empresario advirtió que le quieren cobrar 50,000 millones de pesos, lo que, dijo, equivale a dos días del gasto federal, por lo que sostuvo que esa cantidad es "muchísimo dinero".

"Para el gobierno, ¿saben cuánto representa lo que nos van a cobrar? Representa dos días de gasto, 50,000 millones, dos días de gasto. Para nosotros es muchísimo dinero, es un sacrificio muy grande, porque nosotros sí nos rompemos la madre para ganar y servir a los clientes", expresó.

En múltiples ocasiones desde la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se informa que el empresario debe al SAT 74,000 millones de pesos, de los cuales casi 20,000 millones de pesos son por multas, recargos y por la inflación. El empresario recurrió a múltiples amparos para evitar el pago al fisco.

El presidente de Grupo Salinas celebró su cumpleaños 70 en la Arena México junto con cerca de 22,000 invitados, en donde constantemente le gritaban “presidente, presidente”, por lo que Salinas Pliego respondió que “aún no es tiempo” y comentó que faltaban cinco años, en referencia a que en 2030 son las elecciones presidenciales.

En este evento, donde la entrada fue gratis, pero con registro previo, se burlaron de la presienta Claudia Sheinbaum, del exmandatario Andrés Manuel López Obrador y de los hijos de este último en un show que llamaron “Circo del Bienestar”.

En el evento participaron grupos musicales, se presentó un performance donde aparecieron botargas de ratas de color guinda; también se escenificó abrazos con personajes que representaban a narcotraficantes y entregaban dinero.

Salinas Pliego es reconocido en redes sociales como el “Tío Richie” y ya alcanzó más de 2 millones de seguidores en X, desde donde constantemente emite opiniones sobre temas políticos y críticas.

En diversas ocasiones, los comentarios del empresario en redes generan debate, por lo que se posiciona como uno de los principales críticos del gobierno mexicano y de Morena.

El empresario dejado abierta la posibilidad de buscar la candidatura presidencial en 2030, cuando termina el mandato de Claudia Shienbaum. Hace menos de un mes llamó a ciudadanos, periodistas, académicos y analistas a formar un movimiento opositor ''Anticorrupción y Anticrimen''.

A ello se agrega que Salinas Pliego mantiene disputa con el gobierno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum señala que TV Azteca emite propaganda en contra de su administración para "no pagar sus impuestos".