presidencia

Sheinbaum: "Han abusado de la Ley de Amparo quienes más recursos tienen"

La presidenta afirmó que de no cambiarse la Ley de Amparo, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, podría ampararse aún 15 años para evitar pagar su deuda de impuestos.
mar 30 septiembre 2025 10:08 AM
sheinbaum-han-abusado-de-la-ley-de-amparo-quienes-mas-recursos-tienen
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que prevé reunirse en Estados Unidos con acreedores de Ricardo Salinas Pliego. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta para reformar la Ley de Amparo, a partir del caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien acumula una deuda por 48,382 millones de pesos en impuestos, y aseguró que quienes más recursos tienen, abusan de esta figura legal para retrasar la justicia.

"Ahora lo que queremos con esta reforma al Poder Judicial, la nueva Corte, los nuevos jueces pues es que en efecto la justicia sea pareja. ¿Quién ha abusado del amparo y la Ley de Amparo? Los que tienen más recursos económicos", dijo.

El caso de Salinas Pliego está próximo a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo de resolverse que debe pagar ante el máximo tribunal del país, aún podría retrasarse el cumplimiento durante años a través de amparos, alertó la mandataria.

“Si no se modifica la Ley de Amparo viene la resolución de la Corte para esta persona u otra persona, y tiene derecho a en el momento de ejecutar la sentencia ampararse otros 15 años. ¡Cómo! Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", afirmó.

En ese contexto, Sheinbaum sostuvo que su propuesta para reformar la Ley de Amparo es para acelerar el acceso a justicia y señaló que quienes más recursos tienen son quienes más abusan de esta figura legal.

“Particularmente los deudores fiscales son los que más han abusado del amparo. La justicia nunca ha llegado a quien tiene que llegar, a los más pobres, los más necesitados, a las mujeres, menos a las mujeres indígenas, ahí no llega”, afirmó la presidenta en conferencia matutina.

Explicó que lo que se busca con la reforma a la Ley de Amparo es que sea más rápida la justicia. "Que no tardemos 15, 20, 30 años en casos donde hay amparos, particularmente de este tipo, y dos en particular cuando haya resolución de la Corte que no haya suspensión inmediata”, dijo la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que prevé reunirse en Estados Unidos con acreedores del empresario Ricardo Salinas Pliego, que le enviaron una carta solicitando un encuentro.

"Yo creo que la próxima semana, estamos viendo pues la fecha con ellos, pero es una solicitud de una reunión, entonces pues sí nos vamos a reunir", dijo en su conferencia de prensa matutina.

El empresario dio una entrevista en Fox News, cadena de televisión de Estados Unidos, donde criticó al actual gobierno y afirmó que México atraviesa una crisis de seguridad, así como la existencia de una “enorme red del crimen organizado” dedicado al robo de combustible.

“Actualmente, perdemos entre 80 y 100 personas al día asesinadas por estos miembros de los cárteles, así que esto debe detenerse”, afirmó el presidente de Grupo Salinas en Fox News.

Al respecto, la presidenta sostuvo que Salinas Pliego “quiere jugar el papel de víctima”. “Él quiere politizar su deuda, las deudas no se politizan, se pagan, así de sencillo”, respondió.

