Salinas Pliego llama a crear movimiento opositor en México

La periodista Lourdes Mendoza, miembro de Grupo Salinas, compartió detalles de la reunión durante una entrevista con su colega Ciro Gómez Leyva. De acuerdo con su narración, Salinas Pliego recordó a los asistentes que en el 2024, el 46% de la población mexicana -contando a toda la oposición- no votó a favor del gobierno de Morena.

''Vamos a organizarnos y hacer un movimiento, no solo decir que estamos en contra del gobierno, sino decir lo que no nos gusta y lo que queremos'', dijo Salinas Pliego, quien autorizó a periodistas asistentes y afines a citarlo.

A principios de septiembre, Salinas Pliego expresó en entrevista con el medio Código Magenta que aunque su vocación es distinta y alejada de la política, haría lo que fuera necesario para que México no replicara procesos que se han visto en otros países, incluido Venezuela.

''Está el ejemplo de lo que pasó en Venezuela. Yo no quiero ese destino para México, y si es necesario, haré lo que sea necesario, pero tampoco sé si están las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador'', expresó Salinas Pliego ante la pregunta de si buscaría en algún momento competir en las urnas.

Cuestionada el 5 de septiembre en la conferencia mañanera de Palacio Nacional sobre las eventuales aspiraciones políticas de Salinas Pliego, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que primero el empresario debe pagar sus impuestos.

''Cualquiera que quiera postularse a un cargo de elección popular debe cumplir con sus obligaciones como ciudadano, para presentarse ante la gente. ¿Cuáles son las obligaciones como ciudadano? Pagar impuestos. La gente que lo juzgue. Que pague sus impuestos como todos los mexicanos y mexicanas'', expresó la mandataria al respecto.

De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las empresas de Ricardo Salinas Pliego adeudan 74,000 millones de pesos.

El empresario ha asegurado que llegó dos veces a acuerdos para pagar ''montos juntos'' durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, estos no rindieron frutos.

En la entrevista con Código Magenta, Salinas Pliego aseguró que es un perseguido político por parte del régimen morenista. ''No les conviene que yo quede exonerado con un pago, me quieren callado, pero aquí estamos, con la cita de la historia'', dijo.

En sus redes sociales, Salinas Pliego ha subido el tono de sus críticas a las políticas de Claudia Sheinbaum, pues asegura que el Gobierno federal intenta ''extorsionarlo''.