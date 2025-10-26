Tren Interurbano abrirá por completo en enero de 2026, anuncia Sheinbaum

"Ya prácticamente está terminada toda la electromecánica y a partir de ahora inicia el periodo de pruebas, que es muy importante porque requiere pruebas de la señalización, la certificación, todo lo que tiene que ver con el tren.

"Son alrededor de tres meses para ponerlos a punto. A finales de enero de 2026 se podrá usar para la población”, dijo acompañada de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Sheinbaum afirmó que Observatorio será uno de los complejos más importantes del sistema ferroviario al conectar diversos transportes.

“Esta estación Observatorio es quizá la estación más importante que se haya hecho en la historia de México para poder comunicar distintos modos de transporte: tren, Metro y transporte público", indicó sobre el complejo de 15,000 metros cuadrados con cinco niveles.

Sin embargo, Sheinbaum indicó que continuarán obras alrededor de Observatorio durante el primer semestre de 2026.

"Es un proyecto integral alrededor de Observatorio. Se va a seguir trabajando, hasta (...) junio del 2026, porque todavía falta un deprimido vehicular y algunas otras obras”, agregó la presidenta.

La construcción del Tren Interurbano México-Toluca arrancó en 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; la obra fue retomada por el siguiente presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien abrió el primer tramo de Lerma a Zinacantepec, en septiembre de 2023, y después un segundo tramo hasta Santa Fe, en agosto de 2024. Solo quedó pendiente la estación terminal Observatorio.

El Tren Interurbano con 57.8 kilómetros entre Toluca y el poniente de la Ciudad de México reducirá de 2.5 horas a solo 40 minutos el traslado para las personas.