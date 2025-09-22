Obras generan retrasos y caos en el Tren Suburbano; esta es la fecha en la que se normalizará

¿Por qué hay retrasos en el Suburbano?

"Del sábado 20 hasta el jueves 25 de septiembre se estarán realizando trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de trenes. Por esta razón operaremos con trenes dobles durante estos días", publicaron las autoridades del transporte en sus redes sociales.

El ramal del AIFA se refiere a la extensión del Tren Suburbano que conecta la estación Lechería, en el Estado de México, con el AIFA.

Los trabajos estarían terminados en diciembre de 2025 e incluirá siete nuevas estaciones: Cueyamil, Los Agaves, Tultepec, Prados Sur, Nextlalpan, Jaltocan y Santa Lucía.

¿Cuánto se retrasan los trenes?

Ante ello, los usuarios reportan retrasos de más de 60 minutos en la llegada de trenes o para llegar a la estación que les corresponda.

La línea principal del Tren Suburbano corre de Cuautitlán hasta Buenavista y la tarifa varía según la distancia: el precio mínimo es de 10 pesos y el máximo de 24.

Los usuarios pueden comunicarse las autoridades del tren en el Teléfono: 55 48 62 42 43 WhatsApp: 55 48 62 42 43 Email: atencionaclientes@fsuburbano.com