Sheinbaum crítica “poca sensibilidad” del PAN al relanzarse como partido político

El sábado pasado, la dirigencia nacional del PAN anunció el relanzamiento de esa fuerza política rumbo al 2027 y puso fin a su política de alianzas, incluida la del PRI.

“El futuro de Acción Nacional no depende, ni dependerá, de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Esta es la era en que todas y todos los panistas le apostamos todo al PAN. Ninguna sigla se antepondrá”, afirmó el presidente Jorge Romero.

Además de señalar la falta de sensibilidad, la presidenta criticó que el relanzamiento sea “con la misma gente”.

“Eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo, habla mucho pues el día que lanzan. Segundo es en el mismo lugar y con la misma gente la verdad”, dijo.

El dirigente del PAN, Jorge Romero, anunció el sábado pasado elinicio de una nueva etapa para el blanquiazul, basada en la apertura total de sus procesos internos y en la participación directa de la ciudadanía en la definición de candidaturas.

Desde el Frontón México, donde presentó el nuevo logotipo partidista, y ante gobernadores, alcaldes, legisladores y liderazgos panistas, Romero advirtió que el proceso electoral de 2027 representa “la última llamada” para la oposición, una oportunidad decisiva para reorganizarse y enfrentar al partido en el poder, tanto a nivel federal como estatal.

Además de la presidenta, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y otros morenistas se sumaron a las criticas, pues aseguran que estuvieron las mismas caras “que acabaron con el azul” en referencia a políticos como Ricardo Anaya, Jorge Romero, Federico Döring y Santiago Creel.