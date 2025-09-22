"¿Quién quiere estar con el cártel inmobiliario?", dice Sheinbaum sobre alianzas del PAN

Rumbo al 2027, los partidos políticos irán definiendo su política de alianzas electorales. En el caso de Acción Nacional, se menciona la posibilidad de que compita con Movimiento Ciudadano.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum comentó que es “raro” que el PAN analice una alianza con Movimiento Ciudadano

“Dice el PAN que va a poner en pausa su alianza con el PRI, dice. Dicen por ahí también que más bien van a recuperar su alianza del 2018, cuál fue su alianza de 2018, ¿quién postuló a Anaya? Que van a recuperar esa alianza, va a ser MC PAN, ¿y el PRI?”, dijo.

La presidenta cuestionó que Ricardo Anaya, excandidato presidencial de PAN-MC, haya salido del país durante seis años y luego regresara a ocupar un cargo de representación proporcional.

Al PAN se referió como "cártel inmobiliario" debido a que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados con corrupción en inmuebles de la Ciudad de México. Al líder del PAN, Jorge Romero, incluso lo llamó el jefe del cártel inmobiliario.

En su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador criticó constantemente las alianzas de la oposición, pues aseguró que se “se quitaban las máscaras”.