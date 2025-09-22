Publicidad

presidencia

"¿Quién quiere estar con el cártel inmobiliario?", dice Sheinbaum sobre alianzas del PAN

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el plan del Partido Acción Nacional para ir en alianza con Movimiento Ciudadano y pausar sus acuerdos con el PRI.
lun 22 septiembre 2025 10:59 AM
sheinbaum-cuestiona-alianza-pan.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el PAN piense en pausar su alianza con el PRI.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó los planes de alianza del Partido Acción Nacional (PAN), pues aseveró que nadie se quiere unir con “el cártel inmobiliario”.

“Imagínense el cartel inmobiliario, o sea, ¿quién se quiere aliar con el cártel inmobiliario?, digo, mi opinión personal”, comentó la presidenta.

Rumbo al 2027, los partidos políticos irán definiendo su política de alianzas electorales. En el caso de Acción Nacional, se menciona la posibilidad de que compita con Movimiento Ciudadano.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum comentó que es “raro” que el PAN analice una alianza con Movimiento Ciudadano

“Dice el PAN que va a poner en pausa su alianza con el PRI, dice. Dicen por ahí también que más bien van a recuperar su alianza del 2018, cuál fue su alianza de 2018, ¿quién postuló a Anaya? Que van a recuperar esa alianza, va a ser MC PAN, ¿y el PRI?”, dijo.

La presidenta cuestionó que Ricardo Anaya, excandidato presidencial de PAN-MC, haya salido del país durante seis años y luego regresara a ocupar un cargo de representación proporcional.

Al PAN se referió como "cártel inmobiliario" debido a que algunos de sus integrantes estuvieron involucrados con corrupción en inmuebles de la Ciudad de México. Al líder del PAN, Jorge Romero, incluso lo llamó el jefe del cártel inmobiliario.

En su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador criticó constantemente las alianzas de la oposición, pues aseguró que se “se quitaban las máscaras”.

