Carlos Treviño, exdirector de Pemex, está detenido en EU, informa Sheinbaum

Al preguntarle sobre una posible liberación de Treviño, la presidenta comentó que la información del gabinete de seguridad es que se mantiene detenido.

“No hay información sobre eso lo que nos informó el representante de la fiscalía es que estaba detenido por Estados Unidos”, comentó.

Carlos Treviño fue director de Pemex en los últimos meses del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue nombrado en sustitución de José Antonio González Anaya, quien llegó a la Secretaría de Hacienda.

El exfuncionario fue señalado de haber recibido 4 millones de pesos a cambio de favorecer con contratos a Odebrecht.

Carlos Treviño fue detenido el pasado 12 de agosto en Texas por integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En noviembre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para la localización y detención de Carlos Alberto Treviño Medina. Los delitos por los que se les señala son operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.