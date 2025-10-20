Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, está detenido en EU, informa Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene información sobre la presunta liberación del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.
lun 20 octubre 2025 10:37 AM
Carlos-TReviño
El exdirector de Pemex, Carlos Treviño, está detenido en Estados Unidos. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, vinculado al caso de Odebrech, está detenido en Estados Unidos.

“Pregunté en reunión de la mañana, de seguridad, me dicen que está detenido por Estados Unidos. Si hay alguna otra información, la daríamos en el transcurso del día, pero hasta ahora parece que está detenido todavía”, dijo en su conferencia matutina de este lunes.

Publicidad

Al preguntarle sobre una posible liberación de Treviño, la presidenta comentó que la información del gabinete de seguridad es que se mantiene detenido.

“No hay información sobre eso lo que nos informó el representante de la fiscalía es que estaba detenido por Estados Unidos”, comentó.

Te recomendamos:

Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, es detenido en EU
presidencia

Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es detenido en EU

Carlos Treviño fue director de Pemex en los últimos meses del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Fue nombrado en sustitución de José Antonio González Anaya, quien llegó a la Secretaría de Hacienda.

El exfuncionario fue señalado de haber recibido 4 millones de pesos a cambio de favorecer con contratos a Odebrecht.

Carlos Treviño fue detenido el pasado 12 de agosto en Texas por integrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En noviembre de 2021, la Interpol emitió una ficha roja para la localización y detención de Carlos Alberto Treviño Medina. Los delitos por los que se les señala son operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Publicidad

Tags

Pemex Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad