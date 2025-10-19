Publicidad

Sheinbaum recorre zona afectada por lluvias e inundaciones en Pantepec, Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se darán mayores apoyos a las personas damnificadas según en grado de daño en sus viviendas.
dom 19 octubre 2025 06:23 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió la comunidad de Pantepec, en Puebla, para supervisar la atención tras las lluvias e inundaciones. Acudió junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. (Foto: @Claudiashein en X)

La presidenta Claudia Sheinbaum acudió este domingo a la comunidad de Pantepec, en Puebla, para supervisar las labores de limpieza y entrega de apoyos ante los daños dejados tras las lluvias intensas e inundaciones registradas el pasado 10 de octubre.

“Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás”, informó a través de sus redes sociales.

La mandataria afirmó que los montos de los apoyos para las familias damnificadas dependerán del grado de daño que haya sufrido su vivienda.

“Si se perdió completamente la casa pues el apoyo va a ser mayor, si tuvieron afectaciones menores entonces va a ser menor”, dijo al visitar el refugio temporal El Carrizal junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya.

Así mismo se informó que continuará el reparto de despensas y se entregarán enseres domésticos que las familias hayan perdido ante las fuertes lluvias, como estufas, refrigeradores y colchones.

Trabajadores de la Secretaría del Bienestar laboran en las zonas afectadas para realizar el censo de daños en las viviendas.

En Puebla fueron desplegados 2,179 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para ejecutar el Plan DN-III- E de emergencias.

"Se cuenta con cuatro aeronaves, ocho unidades de maquinaria pesada, cinco volteos, una planta potabilizadora, una cocina móvil y un hospital militar, además de medios aéreos y fluviales que han permitido el acceso a comunidades aisladas.

"Se ha fortalecido la atención en municipios como Huauchinango, Xicotepec, Francisco Z. Mena y Tlacuilotepec, donde las lluvias provocaron afectaciones en viviendas, caminos y servicios básicos", informó la Secretaría de la Defensa a través de un comunicado.

Durante del 9 al 18 de octubre se han realizado 117 operaciones aéreas, se ha evacuado a 52 personas, repartido más de 35,656 despensas y 128,906 litros de agua embotellada por vía aérea y terrestre, además de instalar seis albergues con 1,871 personas alojadas.

Durante el fin de semana, del 17 al 19 de octubre, la Presidentaencabezó los trabajos de apoyo a la población en los municipios de Poza Rica, Álamo, Tempoal, en Veracruz; así como en Huehuetla y Tianguistengo en Hidalgo. Además, viajó a Tampico, Tamaulipas donde, de manera preventiva, monitoreó el crecimiento del río Pánuco, el cual al momento no representa un riesgo.

