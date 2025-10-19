Sheinbaum recorre zona afectada por lluvias e inundaciones en Pantepec, Puebla

La mandataria afirmó que los montos de los apoyos para las familias damnificadas dependerán del grado de daño que haya sufrido su vivienda.

“Si se perdió completamente la casa pues el apoyo va a ser mayor, si tuvieron afectaciones menores entonces va a ser menor”, dijo al visitar el refugio temporal El Carrizal junto al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya.

Visitamos el municipio de Pantepec, Puebla para supervisar las labores de limpieza y dar mensaje a las personas damnificadas. No dejamos a nadie atrás. pic.twitter.com/PC6xV6Xt3k — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 19, 2025

Así mismo se informó que continuará el reparto de despensas y se entregarán enseres domésticos que las familias hayan perdido ante las fuertes lluvias, como estufas, refrigeradores y colchones.

Trabajadores de la Secretaría del Bienestar laboran en las zonas afectadas para realizar el censo de daños en las viviendas.

En Puebla fueron desplegados 2,179 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para ejecutar el Plan DN-III- E de emergencias.

"Se cuenta con cuatro aeronaves, ocho unidades de maquinaria pesada, cinco volteos, una planta potabilizadora, una cocina móvil y un hospital militar, además de medios aéreos y fluviales que han permitido el acceso a comunidades aisladas.

"Se ha fortalecido la atención en municipios como Huauchinango, Xicotepec, Francisco Z. Mena y Tlacuilotepec, donde las lluvias provocaron afectaciones en viviendas, caminos y servicios básicos", informó la Secretaría de la Defensa a través de un comunicado.

Durante del 9 al 18 de octubre se han realizado 117 operaciones aéreas, se ha evacuado a 52 personas, repartido más de 35,656 despensas y 128,906 litros de agua embotellada por vía aérea y terrestre, además de instalar seis albergues con 1,871 personas alojadas.