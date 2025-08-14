Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex, es detenido en EU

"El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex, que era parte de las alertas que existían. Lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. ¿Cómo se llama el director? Carlos Treviño Medina", comentó la mandataria federal.

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, la captura de Treviño está relacionada con las denuncias por el caso Odebrecht.

"Tiene que ver con el caso Odebrecht, de las denuncias de (Emilio) Lozoya", apuntó y recordó que la solicitud de extradición es de hace cinco años.

En noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de Carlos Treviño, un día después de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para la búsqueda y localización del exdirector.

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya Austin afirmó en su declaración ante la FGR que le dio 4 millones de pesos a Carlos Treviño por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrita a la filial mexicana de Odebrecht, Braskem.

El exfuncionario federal también es investigado porque Norberto Gallardo, exjefe de escoltas de Lozoya, aseguró ante la FGR que él llevó personalmente 4 millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México, como parte de los mismos supuestos sobornos.