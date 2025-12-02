Farmacias del Bienestar arrancan en Edomex; ofrecerán los medicamentos con más demanda

“Les vamos a decir específicamente cuál es la farmacia que les toca, diseñada para que les quede cerca de su hogar y para que puedan llegar rápidamente. Hoy en el Estado de México estamos iniciando en más de 500 puntos, en un módulo como estos. Las personas no van a tener que entrar a la unidad, no van a tener que pedir ficha, no van a tener que hacer ningún trámite ni cita ni hablarle a nadie ni pedir un favor para entrar, lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta y el personal especializado en las farmacias va a agarrar las medicinas del módulo y se las va a entregar”, informó.

Para combatir el desabasto en medicamentos, la estrategia del gobierno federal es acercar la entrega de medicamentos a los pacientes, por lo que se instalarán estos módulos. En el gobierno anterior, la apuesta fue la Megafarmacia, en el Estado de México, que funcionaba como un centro aglutinador de medicamentos al que se podía llamar para solicitar los fármacos.

El funcionario detalló que las recetas de los pacientes serán entregadas durante las visitas del programa “Salud casa por casa”, principalmente a quienes padecen enfermedades como diabetes.