Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Farmacias del Bienestar arrancan en Edomex; ofrecerán los medicamentos con más demanda

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, explicó que en los módulos se contará con 22 tipos de medicamentos.
mar 02 diciembre 2025 09:14 AM
farmacias-del-bienestar.jpeg
En la conferencia matutina de este martes de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentó el arranque de Farmacias del Bienestar. (Foto: Presidencia de México.)

A partir de este martes 2 de diciembre arranca el programa Farmacias del Bienestar, módulos en los que se surtirán recetas médicas.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, explicó que, a seis meses de que arrancaron las visitas “Salud casa por Casa”, ahora se da inicio a este programa para surtir medicamentos cerca de los domicilios.

Publicidad

“Les vamos a decir específicamente cuál es la farmacia que les toca, diseñada para que les quede cerca de su hogar y para que puedan llegar rápidamente. Hoy en el Estado de México estamos iniciando en más de 500 puntos, en un módulo como estos. Las personas no van a tener que entrar a la unidad, no van a tener que pedir ficha, no van a tener que hacer ningún trámite ni cita ni hablarle a nadie ni pedir un favor para entrar, lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta y el personal especializado en las farmacias va a agarrar las medicinas del módulo y se las va a entregar”, informó.

Para combatir el desabasto en medicamentos, la estrategia del gobierno federal es acercar la entrega de medicamentos a los pacientes, por lo que se instalarán estos módulos. En el gobierno anterior, la apuesta fue la Megafarmacia, en el Estado de México, que funcionaba como un centro aglutinador de medicamentos al que se podía llamar para solicitar los fármacos.

El funcionario detalló que las recetas de los pacientes serán entregadas durante las visitas del programa “Salud casa por casa”, principalmente a quienes padecen enfermedades como diabetes.

Te puede interesar:

Las primeras Farmacias del Bienestar se construirán en agosto, ¿dónde estarán?
México

Las primeras Farmacias del Bienestar se construirán a partir de agosto

Publicidad

“No solo el chequeo, no solo se le toma la presión, no solo se les toma el azúcar en la sangre, también vamos a emitir recetas para tres casos muy concretos: personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia. Creemos que va a ser muy positivo para que las personas no agraven y sepan lo más pronto posible si tienen que controlar una enfermedad”, indicó.

Para llevar el control de la enfermedad, se les visitará cada dos meses y se les entregará una nueva receta médica.

¿Qué medicamentos hay?

El subsecretario explicó que en los módulos se inició con la entrega de 22 tipos de medicamentos que representa el 80% de los fármacos que más consumen los adultos

“Cada 2 meses vamos a regresar, primero a asegurar que las personas sigan controladas, tomarle la presión y volver a emitir esa receta. Esperamos que de esta manera todas las personas de nuestro país puedan estar controladas, accedan a medicamentos gratuitos cerca de su hogar y podamos tener muchos mexicanos más saludables”, comentó.

Publicidad

Tags

Medicamentos Secretaría de Salud Claudia Sheinbaum conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad