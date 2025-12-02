Farmacias del Bienestar arrancan en Edomex; ofrecerán los medicamentos con más demanda

“No solo el chequeo, no solo se le toma la presión, no solo se les toma el azúcar en la sangre, también vamos a emitir recetas para tres casos muy concretos: personas que tengan una enfermedad crónica, principalmente diabetes, hipertensión, pero también dislipidemia. Creemos que va a ser muy positivo para que las personas no agraven y sepan lo más pronto posible si tienen que controlar una enfermedad”, indicó.
Para llevar el control de la enfermedad, se les visitará cada dos meses y se les entregará una nueva receta médica.
¿Qué medicamentos hay?
El subsecretario explicó que en los módulos se inició con la entrega de 22 tipos de medicamentos que representa el 80% de los fármacos que más consumen los adultos
“Cada 2 meses vamos a regresar, primero a asegurar que las personas sigan controladas, tomarle la presión y volver a emitir esa receta. Esperamos que de esta manera todas las personas de nuestro país puedan estar controladas, accedan a medicamentos gratuitos cerca de su hogar y podamos tener muchos mexicanos más saludables”, comentó.