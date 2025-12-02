Publicidad

presidencia

Sheinbaum: la Corte ya notificó al SAT sobre los adeudos de Salinas Pliego

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el cobro de impuestos no es un asunto político, sino es cumplir con el Estado de Derecho.
mar 02 diciembre 2025 10:58 AM
Sheinbaum-SCJN-adeudo-Salinas-Pliego.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el cobro de impuestos contra el empresario sea un asunto político. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya notificó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre el adeudo del empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Apenas la corte notificó al SAT. Entonces es importante que aquí se conozca porque ha sido un tema que se ha tocado aquí en la mañanera y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos donde ya la corte definió un criterio y una resolución.

En su conferencia de prensa de este martes, la presidenta manifestó que es importante que los mexicanos conozcan cómo es el procedimiento de un cobro de impuestos, el cual, aclaró, no es un asunto político.

“Una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico, de amparos, amparos, amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar los impuestos, eso es justo, eso definió la Corte. Es Estado de Derecho, ya la Corte tomó una resolución, se tiene que cumplir esa resolución y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumpla, ese es un tema, el otro es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley”, indicó.

A mediados de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el dueño de Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas que corresponden a los ejercicios de 2008 a 2015.

La presidenta informó que se buscará informar cómo es el procedimiento del pago que deberá realizar el empresario, el cual ya quedará en el campo del SAT tras la resolución de la Corte.

“¿Cuál es el procedimiento para el cobro de impuestos que definió la Corte? Es importante que todo el mundo conozca cómo es ese procedimiento. (...) Entonces ya que lo lleve el SAT y la Secretaría de Hacienda, pero es importante que se conozca aquí”, indicó.

La mandataria federal afirmó que el tema del cobro de impuestos no fue politizado, pues acusó que eso lo hizo el empresario Salinas Pliego.

Ante la posibilidad de que el empresario pudiera ser postulado como el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), la presidenta comentó que la “ultraderecha” tiene como visión el dinero.

“Ahora que hicieron su relanzamiento, ¿hacia dónde se orientan? Hacia el conservadurismo más alejado del pueblo, alejado de la gente, porque no reinvindican el derecho de la gente, sino el de unos cuántos”, comentó.

Sheinbaum dijo que la reinvindicación del PAN en realidad es la "reivindicación" de los conservadores del siglo XIX, quienes defendían a Porfirio Díaz, sin embargo, aseveró que el pueblo de México no los apoya.

“El pueblo de México lo que quiere es bienestar, esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja es su visión”, agregó.

