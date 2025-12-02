Sheinbaum: la Corte ya notificó al SAT sobre los adeudos de Salinas Pliego

En su conferencia de prensa de este martes, la presidenta manifestó que es importante que los mexicanos conozcan cómo es el procedimiento de un cobro de impuestos, el cual, aclaró, no es un asunto político.

“Una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico, de amparos, amparos, amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar los impuestos, eso es justo, eso definió la Corte. Es Estado de Derecho, ya la Corte tomó una resolución, se tiene que cumplir esa resolución y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumpla, ese es un tema, el otro es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley”, indicó.

A mediados de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el dueño de Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas que corresponden a los ejercicios de 2008 a 2015.

La presidenta informó que se buscará informar cómo es el procedimiento del pago que deberá realizar el empresario, el cual ya quedará en el campo del SAT tras la resolución de la Corte.