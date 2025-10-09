“Que nos evalúe la gente”, dice Sheinbaum a Noroña tras uso de avión privado

El uso de un vuelo privado para trasladarse generó una nueva polémica para el senador Fernández Noroña quien semanas atrás debió responder por la compra de una casa de 12 millones de pesos ubicada en Tepoztlán Morelos.

De acuerdo con el diario Reforma, el legislador rentó una aeronave de un costo de 2,000 dólares por hora para asistir a sus informes de actividades denominados “A ras de tierra”.

Alrededor de 14,000 dólares (unos 280,000 pesos) habría sido el gasto del legislador para el traslado vía aérea, lo que superaría dos veces su salario mensual bruto que asciende a 131,000 pesos.

Al explicar el uso del avión privado, el legislador argumentó que la propia presidenta avala que cuando es necesario se recurra a ese tipo de transporte.

“La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario (usar este tipo de vuelos)”, dijo el legislador.

Además, justificó el uso de ese transporte pues, argumentó, tuvo poco tiempo para trasladarse a cuatro municipios de Coahuila.