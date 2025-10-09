Publicidad

presidencia

“Que nos evalúe la gente”, dice Sheinbaum a Noroña tras uso de avión privado

La presidenta evitó entrar en debate con el legislador, quien aseguró que Sheinbaum avala el uso de vuelos privados cuando es necesario.
jue 09 octubre 2025 10:57 AM
sheinbaum-noroña.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó responder al senador Fernández Noroña tras asegurar que ella avala el uso de aeronaves privadas. (Foto: Presidencia de México.)

Luego de que el senador Gerardo Fernández Noroña asegurara que la presidenta Claudia Sheinbaum avala los vuelos privados cuando son necesarios, la mandataria federal evitó entrar en debate con el legislador, sin embargo, afirmó que a cada uno los evaluarán los ciudadanos.

“No voy a entrar en debate. Cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”, dijo este jueves la presidenta.

El uso de un vuelo privado para trasladarse generó una nueva polémica para el senador Fernández Noroña quien semanas atrás debió responder por la compra de una casa de 12 millones de pesos ubicada en Tepoztlán Morelos.

De acuerdo con el diario Reforma, el legislador rentó una aeronave de un costo de 2,000 dólares por hora para asistir a sus informes de actividades denominados “A ras de tierra”.

Alrededor de 14,000 dólares (unos 280,000 pesos) habría sido el gasto del legislador para el traslado vía aérea, lo que superaría dos veces su salario mensual bruto que asciende a 131,000 pesos.

Al explicar el uso del avión privado, el legislador argumentó que la propia presidenta avala que cuando es necesario se recurra a ese tipo de transporte.

“La compañera presidenta dijo claramente que cuando es necesario (usar este tipo de vuelos)”, dijo el legislador.

Además, justificó el uso de ese transporte pues, argumentó, tuvo poco tiempo para trasladarse a cuatro municipios de Coahuila.

“Estuve en Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña en dos días; por supuesto, que requería moverme con mayor rapidez”, indicó.

En su conferencia matutina y a través de una carta, la presidenta ha sugerido a los integrantes de Morena conducirse con austeridad y evitar los lujos.

En mayo pasado les envió una carta en la que pidió no viajar en helicópteros ni aviones de lujo, no hacer campañas anticipadas y dejar atrás el “turismo político”.

La presidenta cuando no viaja por avión comercial, lo hace a través de aeronaves de las Fuerzas Armadas.

