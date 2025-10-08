Publicidad

presidencia

“Cada quien que responda”, dice Sheinbaum sobre uso de avión privado de Noroña

Además de comprar una casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, el legislador está envuelto en una nueva polémica por rentar una aeronave de lujo con un costo de 2,000 dólares por hora.
mié 08 octubre 2025 11:12 AM
sheinbaum-noroña.jpg
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al legislador Gerardo Fernández explicar el uso del avión que rentó el fin de semana pasado. (Fotos: Presidencia de la República/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, responder sobre el uso de una aeronave con un costo de 2,000 dólares por hora para acudir a un informe de actividades en Coahuila.

“Cada quien que responda”, dijo tras ser cuestionada por el uso del avión privado por parte del legislador.

Reforma publicó que el legislador voló en una aeronave privada de lujo a un informe de actividades en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras el pasado fin de semana.

De acuerdo con el diario, el morenista habría rentado la aeronave alrededor de seis horas de vuelo, más una pernocta, equivalente a una hora más, por lo que el costo fue de al menos 14,000 dólares (unos 280,000 pesos).

Hasta el momento, el legislador no ha hecho comentarios sobre el uso del avión privado.

Ésta no es la única polémica en la que ha incurrido el legislador y exaspirante a la candidatura presidencial de Morena. En agosto pasado se reveló que el senador adquirió una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sin registro catastral y sin el pago de impuestos.

Meses atrás, en marzo, el senador fue criticado luego de viajar a la Reunión de Presidentes de Parlamentos de Europa en Estrasburgo realizada en Francia en primera clase, el cual aseguró que él pagó con su salario.

Fernández Noroña percibe un salario mensual bruto de 131,000 pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido a los funcionarios públicos e integrantes de Morena conducirse con austeridad y sin lujos.

El avión en el que Fernández Noroña realizó sus vuelos el fin de semana es un Socata TBM850, considerada una aeronave lujosa.

El objetivo de su viaje fue asistir a sus informes de actividades denominados “A ras de tierra”.

