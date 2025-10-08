“Cada quien que responda”, dice Sheinbaum sobre uso de avión privado de Noroña

Reforma publicó que el legislador voló en una aeronave privada de lujo a un informe de actividades en Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras el pasado fin de semana.

De acuerdo con el diario, el morenista habría rentado la aeronave alrededor de seis horas de vuelo, más una pernocta, equivalente a una hora más, por lo que el costo fue de al menos 14,000 dólares (unos 280,000 pesos).

Hasta el momento, el legislador no ha hecho comentarios sobre el uso del avión privado.

Ésta no es la única polémica en la que ha incurrido el legislador y exaspirante a la candidatura presidencial de Morena. En agosto pasado se reveló que el senador adquirió una mansión de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sin registro catastral y sin el pago de impuestos.

De acuerdo con el legislador, esa propiedad la adqurió con un crédito, el cual está pagando.

“La información que están manejando está en mi declaración patrimonial, que es pública. Estoy pagando a crédito, la casa que rentaba en Tepoztlán”, escribió en redes sociales.