Sheinbaum lamenta muerte de civiles en Tamaulipas; investigan a elementos de Sedena

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que algunos de sus integrantes están siendo investigados luego de que dispararan contra civiles que transitaban en una camioneta al percibir la amenaza de que serían embestidos.

“Al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, (los efectivos) hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas”, informó la institución.

Los elementos involucrados fueron relevados de sus tareas y se encuentran en calidad de presentados en las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

Sobre este hecho, la presidenta aclaró que se deberá investigar qué fue lo que ocurrió, sin embargo, señaló que la instrucción es no disparar.

“Hay revisar qué pasó primero, para poder tener todos los elementos de qué ocurrió y segundo en efecto, se responde por parte de un policía, de un miembro de la guardia nacional, de defensa etcétera, frente a una agresión, no se llega a disparar. Nosotros tenemos un sistema jurídico en donde la autoridad, si tiene una orden de aprehensión o está viendo que hay un delito en flagrancia, actúa para detener al responsable o a los responsables”, dijo.

Subrayó que a diferencia de otros gobiernos en los que se permitía disparar contra civiles o presuntos delincuentes, en su administración no es así.

“El uso del arma de fuego tiene que ser racional, hay una ley que establece bajo qué condiciones, no somos la guerra contra el narco de Calderón en donde se permitía, la excepción de llegar a disparar por más que fueran presuntos delincuentes pero la orden era disparar, aquí no es frente a un delito en flagrancia o alguna orden de aprehensión o de cateo se actúa y si hay agresión entonces se responde”, indicó.

