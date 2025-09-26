A 11 años de Ayotzinapa, Sheinbaum ofrece verdad y justicia, pero rechaza violencia

En su conferencia de prensa de este viernes, la presidenta rechazó la violencia luego de que un grupo de normalistas lanzó petardos al Campo Militar Número 1, ubicado sobre avenida del Conscripto en la Ciudad de México, e incendió un camión.

“Ahora, no estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación, nosotros no vamos a caer en la provocación”, recalcó.

La presidenta consideró que los actos de violencia son un intento de provocación para que su gobierno responda con violencia, sin embargo, aseguró, eso no sucederá.

“Se busca que haya represión. No va haber represión porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar, no”, subrayó.

Este 26 de septiembre se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos.

A pesar de las reuniones que sostienen con la presidenta Sheinbaum, los padres están inconformes porque no hay nuevas líneas de investigación o detenidos, y tampoco se han entregado los folios en los que, aseguran los padres, hay información de lo que pasó antes, durante y después de la desaparición de los estudiantes.