presidencia

Alcalde: “No estamos en la misma canasta que el PRIAN, no solapamos corrupción”

La presidenta nacional de Morena afirmó que sin importar de quién se trate, si hay pruebas de corrupción, habrá investigación y no habrá impunidad.
mar 23 septiembre 2025 02:34 PM
Luisa María Alcalde informó que si hay una sentencia condenatoria contra Hernán Bermúdez sus derechos partidistas quedarán suspendidos definitivamente.

Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, afirmó que en el movimiento político que fundó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum no se solapa a nadie, por lo que si alguien incurrió en algún acto de corrupción o con pruebas se demuestra que está vinculado con integrantes del crimen organizado, no habrá impunidad.

“En nuestro movimiento y en este gobierno no hay impunidad, no se solapa a nadie absolutamente a nadie. Hay algo que es clarísimo si alguien comete un acto de corrupción debe investigarse y debe responder por ese acto de corrupción, debe haber pruebas, que es lo que siempre hemos venido planteando”, afirmó este martes en conferencia de prensa.

De visita por Sinaloa, la también exsecretaria de Gobernación se refirió al caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien ha sido señalado de tener vínculos con la organización criminal “La Barredora”, y destacó que a diferencia de otros gobiernos, fueron los propios gobiernos de Morena los que iniciaron la investigación contra el exfuncionario.

“Antes, fíjense la enorme diferencia, se solapaba todo, toda la corrupción, todos los delitos, se les echaba tierra, se le levantaba el teléfono ‘ciérrame esa carpeta de investigación nadie voltee’, eso era lo que pasaba antes, impunidad absoluta para todos los corruptos, eso no pasa en nuestro movimiento”, comparó.

Alcalde aseguró que sin importar quién esté involucrado, no habrá impunidad, porque los gobiernos emanados de Morena no son como los anteriores, en los que dijo, incluso omitían escándalos.

“No importa de dónde venga, quién sea que cometa un acto de corrupción, tiene que abrirse una investigación, tiene que haber pruebas y tiene que haber consecuencias. En el caso de Bermúdez, ¿quién abrió esa investigación?, en los gobiernos del PRIAN se hubiese hubiesen hecho de la vista gorda, ‘no vaya a afectarnos’, no aquí no. Esa investigación se abre en gobiernos de Morena y hoy está preso”, afirmó.

Alcalde aseguró que por ello, no se puede poner “en la misma canasta” a Morena con otros partidos políticos y gobiernos.

“Se intenta imponer una narrativa de la oposición de decir ‘es que son iguales’, ponernos a todos en la misma canasta, no, no, nosotros no solapamos la corrupción”, indicó.

Hasta sentencia, suspensión definitiva de derechos partidistas

La presidenta de Morena explicó que ante la polémica que enfrenta Hernán Bermúdez, hay una suspensión como militante.

“Hubo una suspensión porque ante el inicio de una investigación que hoy está en curso, ya girada una orden de aprehensión, incluso detenido, lo que se hace en el caso de nuestro movimiento se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido”, señaló.

Agregó que en el momento que haya una sentencia contra Hernán Bermúdez se hace la suspensión de derechos de manera definitiva.

“Cualquier persona que cuente con una orden de aprehensión, hay una suspensión de derechos y debe el partido esperar la resolución final”, indicó.

