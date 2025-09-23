Alcalde: “No estamos en la misma canasta que el PRIAN, no solapamos corrupción”

De visita por Sinaloa, la también exsecretaria de Gobernación se refirió al caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco, quien ha sido señalado de tener vínculos con la organización criminal “La Barredora”, y destacó que a diferencia de otros gobiernos, fueron los propios gobiernos de Morena los que iniciaron la investigación contra el exfuncionario.

“Antes, fíjense la enorme diferencia, se solapaba todo, toda la corrupción, todos los delitos, se les echaba tierra, se le levantaba el teléfono ‘ciérrame esa carpeta de investigación nadie voltee’, eso era lo que pasaba antes, impunidad absoluta para todos los corruptos, eso no pasa en nuestro movimiento”, comparó.

Alcalde aseguró que sin importar quién esté involucrado, no habrá impunidad, porque los gobiernos emanados de Morena no son como los anteriores, en los que dijo, incluso omitían escándalos.

“No importa de dónde venga, quién sea que cometa un acto de corrupción, tiene que abrirse una investigación, tiene que haber pruebas y tiene que haber consecuencias. En el caso de Bermúdez, ¿quién abrió esa investigación?, en los gobiernos del PRIAN se hubiese hubiesen hecho de la vista gorda, ‘no vaya a afectarnos’, no aquí no. Esa investigación se abre en gobiernos de Morena y hoy está preso”, afirmó.

Alcalde aseguró que por ello, no se puede poner “en la misma canasta” a Morena con otros partidos políticos y gobiernos.

“Se intenta imponer una narrativa de la oposición de decir ‘es que son iguales’, ponernos a todos en la misma canasta, no, no, nosotros no solapamos la corrupción”, indicó.

