Morena alista expulsión de Hernán Bermúdez; le suspende sus derechos partidistas

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió este jueves los derechos partidistas de Hernán Bermúdez Requena, quien estuvo al frente de la seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.

Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, señaló que la intención de la Comisión Nacional de su partido es expulsar a Hernán, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

"La Comisión acaba de determinar iniciar un procedimiento de oficio, ya suspendió sus derechos con miras a la expulsión", dijo Alcalde durante una entrevista con Maca Carriedo para El Heraldo de México.

Bermúdez se afilio a Morena en el 2023, de acuerdo con los registros del partido.

"Nosotros no somos tapadera de nadie y bueno, lo importante es que no haya impunidad y en el caso específico de nuestro movimiento, pues es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la que se encarga de evaluar cuando alguna persona que se afilió a nuestro partido pues haya cometido alguna falta por supuesto delito, ya no digamos estatuto, se inician de oficio estos procedimientos para llegar a la expulsión", destacó Luisa Alcalde.