Sheinbaum: López Obrador pidió a Tabasco la destitución de Hernán Bermúdez

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo además que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no viajó a Paraguay para pedir la entrega de Hernán Bermúdez.
jue 18 septiembre 2025 09:46 AM
El gobierno de Paraguay, a través de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), realizó la expulsión del exsecretario de seguridad de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”, tras su captura en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el exmandatario federal Andrés Manuel López Obrador fue quien solicitó la destitución de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad de Tabasco.

“Entonces es muy importante, se va a presentar cómo fue que este personaje que fue secretario de seguridad de Tabasco se fue descomponiendo, cómo se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo, cómo se pide su destitución por parte del presidente de López Obrador”, destacó este jueves en su conferencia mañanera.

El pasado viernes Hernán Bermúdez fue detenido en Paraguay y, aunque no aceptó su extradición voluntaria, este miércoles se anunció su regreso a México luego de que el gobierno paraguayo anunció su expulsión debido a que ingresó de forma irregular.

Licencia de Adán Augusto dependerá de la investigación

La posible licencia para que Adán Augusto López Hernández se separe del cargo de senador dependerá del avance de las investigaciones sobre Hernán Bermúdez, presunto líder de la organización criminal “La Barredora”.

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a que avance la investigación y resaltó que hay disposición del líder de los senadores de Morena para declarar entorno a los nexos de su exjefe de Seguridad en Tabasco.

“La investigación tiene que seguir su curso, ya dijo el senador que si requieren de su declaración que él con gusto la va a dar”, indicó.

Ante el regreso del exfuncionario, el senador explicó que está tranquilo y aseguró que no supo del actuar de Bermúdez.

“Yo lo que creo es que lo más importante es que se esclarezca la verdad, quien tenga responsabilidades, pues seguramente tendrá que pagarlas. Cuando fui gobernador nunca recibí un aviso, una notificación del actuar que ahora señalan de Bermúdez”, afirmó.

La presidenta dijo que se busca aclarar cómo fue que Hernán Bermúdez se fue descomponiendo, sin embargo, destacó que desde que se supo de los presuntos vínculos del entonces secretario con “La Barredora” se decidió su destitución.

“Entonces es muy importante, se va a presentar cómo fue que este personaje, que fue secretario de seguridad de Tabasco, se fue descomponiendo. Cómo se dan cuenta que primero no está cumpliendo con sus funciones y que pudiera estar vinculado con algún grupo delictivo”, destacó.

La presidenta consideró que, a pesar de las críticas de la oposición o los “comentócratas”, será la investigación la que determine si debe o no separarse de su cargo Adán Augusto López.

“Hay que esperar las investigaciones y ya dijo (el senador), 'si necesitan de mi declaración, claro, me voy a presentar'”, añadió.

Sheinbaum aseguró que su administración no defenderá a nadie, sin embargo, aseveró que está en contra de los juicios mediáticos.

“Nosotros no vamos a esconder a nadie, no vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas que es culpable, pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los grandes medios de comunicación o la oposición”, agregó.

Harfuch no fue por Bermúdez a Paraguay

La presidenta aseveró que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no viajó a Paraguay para pedir la entrega de Hernán Bermúdez.

Explicó que ya no fue necesario iniciar con el proceso de extradición, que tomaría hasta dos meses, porque Bermúdez incurrió en irregularidades en su ingreso a Paraguay.

“Ya no hizo falta el juicio de extradición porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay, entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo”, agregó.

