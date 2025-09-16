De Josefa Ortiz a 'La Capitana': estas son las mujeres del Grito de Sheinbaum

“Mexicanas, mexicanos: ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez- Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’!", arengó Sheinbaum este 15 de septiembre.

“¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente, y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, gritó la presidenta ante más de 200,000 mexicanos reunidos en el Zócalo capitalino.

¡Mexicanas, mexicanos!



¡Viva la Independencia!



¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!



¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!



¡Viva José María Morelos y Pavón!



¡Viva Leona Vicario!



¡Viva Ignacio Allende!



¡Viva Gertrudis Bocanegra!



¡Viva Vicente Guerrero!



¡Viva Manuela Molina, la… pic.twitter.com/rGySWsyoEE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 16, 2025

¿Quiénes son las mujeres del grito de Sheinbaum?

Josefa Ortiz Téllez- Girón

La presidenta se refirió al nombre de soltera de quien los mexicanos conocen como Josefa Ortiz de Domínguez, “La Corregidora”.

Josefa Ortiz Téllez- Girón nació el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, y su papel en el movimiento de Independencia fue clave, pues ella alertó a Ignacio Allende y a Miguel Hidalgo que se había descubierto la conspiración para levantarse en armas, por lo que debió adelantarse el Grito de Dolores.

Fue esposa de Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, por lo que es conocida como "La Corregidora".