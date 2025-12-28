Sheinbaum presume construcción del Parque del Lago de Texcoco y no un “aeropuerto que se iba a hundir”

"En vez de haber cerrado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y aquí haber construido un aeropuerto que se iba a hundir, que iba a tener muchísimos problemas, ahora es un hermosísimo parque que ayuda mucho a todos los habitantes del oriente del Estado de México, a los de la Ciudad de México", señaló.

En un recorrido –sin especificar la fecha– que hizo junto a la gobernadora Delfina Gómez, la presidenta detalló las actividades y las instalaciones deportivas que existen en el lugar e invitó a la gente a hacer uso de ellas.

Recordó que hay canchas de beisbol, futbol, americano, y anunció que el próximo año habrá inscripciones para todos los equipos que puedan visitar el Parque Ecológico del Lago de Texcoco.

“Es un lugar extraordinario”, afirmó Sheinbaum sobre el proyecto realizado por el arquitecto Iñaki Echeverría, quien convirtió la zona en un espacio natural y cultural.

El parque, que tiene un tamaño equivalente a 41.1 veces el Central Park, se divide en varias áreas. La primera es el lago, que representó una de las labores más grandes del proyecto ya que requirió restauración y un plan de conservación a largo plazo. Además, forma parte de un esfuerzo de la conservación de agua en la zona.

Del total del espacio, 4,800 hectaréas son de uso público.

