México

Miles abarrotan el Zócalo de la CDMX para el Grito de Independencia

La presidenta Claudia Sheinbaum será la primera mujer que dé un Grito de Independencia en el Zócalo capitalino.
lun 15 septiembre 2025 08:36 PM
Zócalo Grito de Independencia
Banderas de México ya cubren el primer cuadro de la capital mexicana.

Miles de personas ya se encuentran en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar el que será el primer Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde el balcón presidencial, Sheinbaum lanzará varios vivas como parte del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

La propia presidenta calificó como una “novedad” que por primera vez una mujer dará el Grito de Independencia.

“Por primera vez, una mujer va a dar el Grito. Es bastante novedad”, aseguró el pasado jueves 11 de septiembre.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) recuerda que durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó a través de campanadas en la parroquia de Dolores, Guanajuato, a levantarse en armas contra la corona española.

La Independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821 bajo el Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

En 1845, el expresidente Antonio López de Santa Anna celebró oficialmente la ‘Ceremonia del Grito’ para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia; además estableció que la ceremonia se realice cada 15 de septiembre a las 23:00 horas.

51 años después, en 1896, Porfirio Díaz, entonces presidente de México, ordenó que se trasladara la campana usada por Hidalgo a la CDMX, para incorporarla en las celebraciones por la Independencia, además de que la colocaron en el balcón principal de Palacio Nacional. A partir de entonces, se estableció que cada año se repicara la campana.

¿Dónde ver el grito de Independencia de Sheinbaum?

En los canales oficiales del gobierno Federal y de la presidenta, además de los canales públicos y en cadenas nacionales de la televisión privada.

YouTube: Gobierno de México

A través de su cuenta de 𝕏: Gobierno de México

Facebook: Gobierno de México

Sheinbaum: México es un país libre

El fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que México es y será un país libre, independiente y soberano.

“En este mes de la patria, sabemos las mexicanas y los mexicanos que la independencia se conquista todos los días y que en nuestra mente, nuestro corazón y en la historia de México sabemos que México es un país libre, independiente y soberano, y que así lo va a seguir siendo por voluntad de su pueblo”, expresó.

