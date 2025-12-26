México enfrenta alza en consumo de metanfetaminas; prepara campaña para enfrentarlo

En lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum ya se destruyeron 1,760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas; de octubre de 2024 a diciembre de 2025.

Desde febrero de este año, la presidenta reconoció el aumento del consumo de las metafetaminas y anunció que se implementará una campaña para prevenir su consumo de esta droga que calificó de venenosa.

"La droga que más ha aumentado, de acuerdo con distintas fuentes, es el consumo de metanfetaminas. Ahora, después de fentanilo, vamos a ir a una campaña muy importante para metanfetaminas, que es además una droga que genera mucha adicción, una droga química producida, además, con una cantidad de sustancias, podríamos decir hasta venenosas, que generan muchos problemas de salud", afirmó.

Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos del sistema nervioso y un derivado de las anfetaminas, que se usan para tratamientos médicos como ansiedad. Con el paso de los años, esta sustancia se ha ido colocando como droga de alto impacto, puede ser ingerida aspirada, fumada o inyectada.

En estados como Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, parte de la violencia está relacionada con el tráfico de metanfetaminas.

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se han desmantelado más de 1,700 laboratorios en los que se fábricaba metanfetaminas. (Foto: Secretarías de Estado/Cuartoscuro.)

Sube consumo de otras drogas

La metanfetamina no fue la única droga cuyo consumo aumentó en los últimos nueve años. Según la encuesta, otras sustancias como el marihuana, la cocaína y los alucinógenos también presentaron incrementos.

El cannabis se posicionó como la droga ilegal más consumida en la modalidad "alguna vez". En los últimos nueve años, su consumo subió del 8.6% al 12%, lo que representa un aumento en la población de usuarios: pasó de 7 millones 374,195 a 11 millones 068,020 personas.

En cuanto al consumo en el último año, también se observó un crecimiento más pronunciado, pasando del 2.1% al 2.5%, lo que equivale a un aumento de 1 millón 821,621 a 2 millones 273,840 usuarios estimados.

El consumo de cocaína en la categoría de "alguna vez" probada registró un leve aumento, al pasar del 3.5% al 3.6%. Sin embargo, en el indicador de consumo en el último año se observó una disminución: bajó del 0.8% al 0.5%.