México enfrenta alza en consumo de metanfetaminas; prepara campaña para enfrentarlo

México tiene en la mira a las metanfetaminas, pues es una de las drogas que experimentó un notable aumento en su consumo en los últimos nueve años, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025. Ante este panorama, el gobierno prevé lanzar una campaña de prevención y concientización para el 2026.
La encuesta revela que, en cuanto al consumo "alguna vez", los estimulantes tipo anfetamínico, que incluyen las metanfetaminas, aumentaron del 0.9% al 1.5%. Además, el consumo en el "último año" también mostró un crecimiento, pasando del 0.2% al 0.3%.
En lo que va del gobierno de la presidenta Sheinbaum ya se destruyeron 1,760 laboratorios clandestinos de metanfetaminas; de octubre de 2024 a diciembre de 2025.
Desde febrero de este año, la presidenta reconoció el aumento del consumo de las metafetaminas y anunció que se implementará una campaña para prevenir su consumo de esta droga que calificó de venenosa.
"La droga que más ha aumentado, de acuerdo con distintas fuentes, es el consumo de metanfetaminas. Ahora, después de fentanilo, vamos a ir a una campaña muy importante para metanfetaminas, que es además una droga que genera mucha adicción, una droga química producida, además, con una cantidad de sustancias, podríamos decir hasta venenosas, que generan muchos problemas de salud", afirmó.
Las metanfetaminas son estimulantes sintéticos del sistema nervioso y un derivado de las anfetaminas, que se usan para tratamientos médicos como ansiedad. Con el paso de los años, esta sustancia se ha ido colocando como droga de alto impacto, puede ser ingerida aspirada, fumada o inyectada.
En estados como Guanajuato, Zacatecas y Michoacán, parte de la violencia está relacionada con el tráfico de metanfetaminas.
La metanfetamina no fue la única droga cuyo consumo aumentó en los últimos nueve años. Según la encuesta, otras sustancias como el marihuana, la cocaína y los alucinógenos también presentaron incrementos.
El cannabis se posicionó como la droga ilegal más consumida en la modalidad "alguna vez". En los últimos nueve años, su consumo subió del 8.6% al 12%, lo que representa un aumento en la población de usuarios: pasó de 7 millones 374,195 a 11 millones 068,020 personas.
En cuanto al consumo en el último año, también se observó un crecimiento más pronunciado, pasando del 2.1% al 2.5%, lo que equivale a un aumento de 1 millón 821,621 a 2 millones 273,840 usuarios estimados.
El consumo de cocaína en la categoría de "alguna vez" probada registró un leve aumento, al pasar del 3.5% al 3.6%. Sin embargo, en el indicador de consumo en el último año se observó una disminución: bajó del 0.8% al 0.5%.
El consumo de alucinógenos, como el LSD y los hongos, mostró un incremento en la modalidad de "alguna vez", pasando del 0.7% al 1.3%. Sin embargo, en el consumo del último año se mantuvo estable, sin cambios, en el mismo porcentaje.
Estables o con descenso
Otras drogas mostraron estabilidad en su consumo o incluso registraron disminuciones. Entre ellas se encuentra el fentanilo.
El secretario de Salud, David Kersenobich, informó que la prevalencia de consumo de fentanilo fue del 0.2% en la modalidad "alguna vez" y del 0.1% en el consumo en el último año.
Por su parte, la heroína presentó un descenso en el consumo "alguna vez", pasando del 0.2% al 0.1%. En cuanto al consumo en el último año, se mantuvo estable en 0.1%.
El consumo de "crack" se mantuvo estable en ambas categorías. En el indicador de "alguna vez", se registró un 0.9%, mientras que en el consumo del último año fue del 0.2%.
Después de nueve años desde la última encuesta, este martes se publicaron los resultados más recientes sobre el consumo de sustancias psicoactivas y su relación con la salud mental en México.
Península y CDMX, las regiones de más consumo
De acuerdo con la ENCODAT, en el consumo de cualquier droga y cualquier droga ilegal hubo un incremento en los últimos nueve años.
A nivel nacional, el consumo de cualquier droga pasó de 10.3% en 2016 a 14.4% en 2025, mientras que en la ingesta de cualquier droga ilegal hubo un aumento al pasar de 9.9 a 13.1%.
Por regiones, la Península norte y la Ciudad de México son las de mayor consumo de drogas y en ambas hubo un incremento en el consumo de cualquier tipo de droga y cualquier droga ilegal.
En el caso de península norte, que incluye los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, el consumo de cualquier droga pasó de 12.3% a 22.3%, mientras que en la ingesta de cualquier droga ilegal el aumento fue de 11.9 a 19.5%.
En el caso de Ciudad de México, el consumo de cualquier droga pasó de 10.6% a 19.8%, mientras que el de cualquier droga ilegal pasó de 10.3% a 18%.
En las regiones noroccidental, norcentral, nororiental, occidental, centro y sur hubo un aumento en el consumo de cualquier drogas; mientras que el consumo de cualquier droga ilegal subió en noroccidental, norcentral, nororiental y centro.