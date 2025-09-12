Detenciones por caso del buque y huachicol no han terminado, afirma Sheinbaum

En marzo pasado, el secretario de la Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó de la detención del buque que llegó al puerto de Tampico presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, sin embargo, en realidad transportaba huachicol.

En esa operación también se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

En Altamira, Tamaulipas, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron un aseguramiento de 10 millones de litros de diésel. Se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

March 31, 2025

A partir de ese hallazgo, el gobierno de México inició una investigación por huachicol fiscal, por la cual el domingo pasado se anunció la detención de 14 personas presuntamente involucradas, entre ellas, un vicealmirante y otros marinos.

La presidenta explicó que este tipo de delitos ocasionan un doble daño porque no pagan impuestos y al mismo tiempo venden a precios más económicos.

“Es un doble daño porque es no pagar impuestos por la importación del combustible y al mismo tiempo es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex en nuestro país, no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuestos”, dijo.