Detenciones por caso del buque y huachicol no han terminado, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se continúa la investigación para identificar cuántos más están involucrados y se comprometió a que no habrá impunidad.
vie 12 septiembre 2025 10:49 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que su gobierno trabaja para que se erradique el contrabando de hidrocarburos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las detenciones por el buque con 10 millones de litros de diésel no han concluido.

“No han terminado las detenciones, todavía siguen las investigaciones en curso, se va a ir informando conforme vengan estas detenciones”, dijo este viernes en conferencia.

En marzo pasado, el secretario de la Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó de la detención del buque que llegó al puerto de Tampico presuntamente con carga de aditivos para aceites lubricantes, sin embargo, en realidad transportaba huachicol.

En esa operación también se aseguraron 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, armamento y vehículos.

A partir de ese hallazgo, el gobierno de México inició una investigación por huachicol fiscal, por la cual el domingo pasado se anunció la detención de 14 personas presuntamente involucradas, entre ellas, un vicealmirante y otros marinos.

La presidenta explicó que este tipo de delitos ocasionan un doble daño porque no pagan impuestos y al mismo tiempo venden a precios más económicos.

“Es un doble daño porque es no pagar impuestos por la importación del combustible y al mismo tiempo es un daño para que quien importa legalmente o quien produce, que es Pemex en nuestro país, no pueda vender el combustible porque se está vendiendo de manera ilícita a precios menores por no haber pagado impuestos”, dijo.

La mandataria recordó que está en proceso la investigación y resaltó que aunque los adversarios cuestionen el presunto involucramiento de marinos, su gobierno está combatiendo la corrupción y deteniendo a quienes están implicados.

“Cuando decimos es cero impunidad, es cero impunidad”, acotó.

Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol
Sheinbaum: denuncia de exsecretario de Marina ayudó a detectar red de huachicol

Señaló que quienes señalan que el exsecretario de Marina, José Rafeel Ojeda Durán, estuvo involucrado, fue él quien denunció y a partir de ahí se inició la investigación la cual permitirá identificar cuántos involucrados más hay.

“¿Cuántas empresas más?, ¿quién más está involucrado?, lo tiene que determinar la Fiscalía. Lo importantes es que se está trabajando para que se erradique por completo el contrabando de combustible”, aseguró.

