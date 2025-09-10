Sheinbaum a Calderón tras declaraciones en EU: es espurio, entreguista y vendepatrias

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"
Además de pronunciarse sobre las recientes declaraciones del expresidente Calderón, la mandataria federal reprochó que con el Paquete Económico 2026 se deba rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y pagar "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña".
Sheinbaum añadió que no se puede dejar de pagar la deuda porque es a bancos, fondos, entre otros, que se adquirieron durante los sexenios pasados.
"¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. ¡Increíble! El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense 250,000 millones. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico: el AIFA costó 75,000 millones, fíjense nada más. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña, a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos", dijo la presidenta.
La mandataria explicó que los recursos destinados al pago de los compromisos de deuda de Pemex están garantizados, sin embargo, lamentó que el monto no se pueda invertir en otros rubros como programas sociales o infraestructura, por ello, la calificó como “la maldita deuda corrupta” de Calderón y Peña.
"Fíjense, Calderón y Peña, los dos decían: 'Ay, las finanzas del gobierno están muy bien', así como dicen los financieros, ¿no? 'El déficit está bajando, hay consolidación'. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban", reprochó la presidenta.