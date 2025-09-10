Sheinbaum a Calderón tras declaraciones en EU: es espurio, entreguista y vendepatrias

"El proceso de demolición del poder judicial sucedió bajo la nariz del embajador de Estados Unidos en México, IGNORANDO LO TERRIBLE QUE ES"



Terrible que un expresidente de México pretenda la intervención de Estados Unidos en México.



ESTO ES TRAICIÓN A LA PATRIA Y NO PENDEJADAS. pic.twitter.com/R6nFbyN75Q — Miguel Preciado (@MiguelPreciado_) September 10, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto esta mañana en la conferencia matutina: "Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que 'el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial'. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista. Vendepatrias".

La mandataria recordó un episodio histórico que desde su perspectiva ilustra la gravedad de la propuesta de intervención extranjera: el golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913, organizado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson y advirtió sobre el peligro de promover ese rumbo histórico.

"Fíjense la gravedad de lo que dice un expresidente, ya saben que yo siempre le pongo el apellido 'espurio' porque llegó con un fraude electoral al Gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan: “¿Y qué opina de la política exterior?.

"Dice: imagínense, ¡¿cómo es posible que la reforma al poder judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada?!'", criticó la presidenta.

Sheinbaum expresó su indignación y calificó las palabras del exmandatario como una afrenta a la soberanía nacional, al señalar que la confianza en la intervención extranjera vulnera la autonomía del país.