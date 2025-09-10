Publicidad

presidencia

Sheinbaum a Calderón tras declaraciones en EU: es espurio, entreguista y vendepatrias

La presidenta consideró “indignante” que el expresidente haya señalado que el embajador de Estados Unidos en México debió intervenir para frenar la reforma al Poder Judicial.
mié 10 septiembre 2025 04:26 PM
Mañanera Sheinbaum Paquete Económico
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mostró este miércoles la entrevista que el expresidente Felipe Calderón sostuvo en Estados Unidos en la que se posicionó respecto a la Reforma judicial.

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó fuertes críticas contra del expresidente Felipe Calderón tras las recientes declaraciones que lanzó en la Universidad de Georgetown, en Washington, Estados Unidos.

Luego de que en dicho foro Calderón fue interrogado sobre si Estados Unidos pudo hacer algo más para “salvar a la democracia en México”, el exmandatario afirmó que el proceso de reforma al Poder Judicial mexicano ocurrió “frente a las narices del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar”, insinuando que las autoridades diplomáticas estadounidenses tuvieron que intervenir para detenerla.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto esta mañana en la conferencia matutina: "Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que 'el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial'. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista. Vendepatrias".

La mandataria recordó un episodio histórico que desde su perspectiva ilustra la gravedad de la propuesta de intervención extranjera: el golpe de Estado contra Francisco I. Madero en 1913, organizado por el embajador estadounidense Henry Lane Wilson y advirtió sobre el peligro de promover ese rumbo histórico.

"Fíjense la gravedad de lo que dice un expresidente, ya saben que yo siempre le pongo el apellido 'espurio' porque llegó con un fraude electoral al Gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan: “¿Y qué opina de la política exterior?.

"Dice: imagínense, ¡¿cómo es posible que la reforma al poder judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada?!'", criticó la presidenta.

Sheinbaum expresó su indignación y calificó las palabras del exmandatario como una afrenta a la soberanía nacional, al señalar que la confianza en la intervención extranjera vulnera la autonomía del país.

"La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"

Además de pronunciarse sobre las recientes declaraciones del expresidente Calderón, la mandataria federal reprochó que con el Paquete Económico 2026 se deba rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y pagar "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña".

Sheinbaum añadió que no se puede dejar de pagar la deuda porque es a bancos, fondos, entre otros, que se adquirieron durante los sexenios pasados.

"¿Por qué tenemos que seguir rescatando Pemex? Por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. ¡Increíble! El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250,000 millones de pesos de vencimientos de pago de intereses. Imagínense 250,000 millones. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico: el AIFA costó 75,000 millones, fíjense nada más. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña, a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos", dijo la presidenta.

La mandataria explicó que los recursos destinados al pago de los compromisos de deuda de Pemex están garantizados, sin embargo, lamentó que el monto no se pueda invertir en otros rubros como programas sociales o infraestructura, por ello, la calificó como “la maldita deuda corrupta” de Calderón y Peña.

"Fíjense, Calderón y Peña, los dos decían: 'Ay, las finanzas del gobierno están muy bien', así como dicen los financieros, ¿no? 'El déficit está bajando, hay consolidación'. Sí, nada más que en Pemex se endeudaban y se endeudaban y se endeudaban", reprochó la presidenta.

