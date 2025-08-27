Publicidad

presidencia

Hacen un escándalo por la casa de Noroña y no por García Luna, cuestiona Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum preguntó qué es más relevante si la propiedad del legislador o que en Estados Unidos se comparare al exsecretario con dos grandes capos de la droga.
mié 27 agosto 2025 11:29 AM
sheinbaum-noroña
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el escándalo sobre la casa de Gerardo Fernández Noroña es para no referirse al comparativo de García Luna con dos narcotraficantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que se arme un escándalo por la casa de 12 millones que se compró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y no porque el exsecretario de Seguridad Pública Genero García Luna fue comparado con capos del narcotráfico como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

"Hacen un escándalo por lo de Noroña, ¿para qué? Para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de (Felipe) Calderón", planteó la presidenta.

Este martes, Fernández Noroña reconoció que adquirió en Tepoztlan una propiedad de 12 millones de pesos, sin embargo, aseguró que no se trata de una “mansión” y que la sigue pagando con un crédito.

“Es público. Yo hice mi declaración. Mucho me extrañaba que no sacaran algo al respecto. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando una casa que compré a crédito”, informó.

La presidenta preguntó qué es más importante si la adquisición que realizó el legislador o la comparación de García Luna.

"¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o el que la DEA haya dicho que García Luna está el mismo nivel que los otros dos capos?", cuestionó la presidenta.

La comparación a la que la presidencia hizo referencia es la manifestada por Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos, quien aseguró que logró derribar a tres grandes capos de la droga: García Luna, "El Chapo" y "El Mayo".

La de Fernández Noroña no es la única polémica que enfrenta Morena. En las vacaciones de verano se captó a varios morenistas de vacaciones en países como España y Japón, por lo que la presidenta les recomendó "humildad".

