Hacen un escándalo por la casa de Noroña y no por García Luna, cuestiona Sheinbaum

La presidenta preguntó qué es más importante si la adquisición que realizó el legislador o la comparación de García Luna.

"¿Qué les parece más importante, la casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años, o el que la DEA haya dicho que García Luna está el mismo nivel que los otros dos capos?", cuestionó la presidenta.

La comparación a la que la presidencia hizo referencia es la manifestada por Terry Cole, director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos, quien aseguró que logró derribar a tres grandes capos de la droga: García Luna, "El Chapo" y "El Mayo".

La de Fernández Noroña no es la única polémica que enfrenta Morena. En las vacaciones de verano se captó a varios morenistas de vacaciones en países como España y Japón, por lo que la presidenta les recomendó "humildad".