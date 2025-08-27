Hacen un escándalo por la casa de Noroña y no por García Luna, cuestiona Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que se arme un escándalo por la casa de 12 millones que se compró el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y no porque el exsecretario de Seguridad Pública Genero García Luna fue comparado con capos del narcotráfico como Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.
"Hacen un escándalo por lo de Noroña, ¿para qué? Para no hablar de lo otro, porque muchos medios fueron cómplices de eso, la verdad, de no decir nada de lo que pasaba en el periodo de (Felipe) Calderón", planteó la presidenta.