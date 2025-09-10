Publicidad

presidencia

“Parece que fue accidente”, dice Sheinbaum sobre muerte de mando naval en práctica

La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que se deberá investigar la muerte del Capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga ocurrida en una práctica de tiro.
mié 10 septiembre 2025 10:13 AM
sheinbaum-muerte-naval.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se debe investigar cómo ocurrió la muerte del Capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que al parecer fue un accidente la muerte del capitán de Navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora.

“Hay que hacer una investigación, hasta ahora parece que fue un accidente”, dijo este miércoles en su conferencia de prensa.

La Secretaría de Marina informó este martes del fallecimiento del capitán, quien murió durante un ejercicio de práctica de tiro real.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo conforme a lo establecido por la ley”, informó la institución.

Adrián Omar del Ángel Zúñiga fue subadministrador de la Aduana de Manzanillo durante 2022 y ocupó el cargo del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, quien denunció la red de corrupción relacionada con el tráfico de huachicol fiscal.

La presidenta recordó que, de acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el suicidio del vicealmirante Abraham Pérez Ramírez no tiene relación con las acusaciones por la red de huachicol.

El domingo pasado, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas involucradas en una red de huachicol.

De acuerdo con la FGR, ya fueron vinculados a proceso y entre ellos está el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve marinos y funcionarios aduaneros.

