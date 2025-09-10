“Parece que fue accidente”, dice Sheinbaum sobre muerte de mando naval en práctica

La Secretaría de Marina informó este martes del fallecimiento del capitán, quien murió durante un ejercicio de práctica de tiro real.

“La Secretaría de Marina-Armada de México expresa su pesar por el fallecimiento de uno de sus elementos en Puerto Peñasco, Sonora, durante un ejercicio de práctica de tiro real y extiende sus condolencias y solidaridad absoluta a sus seres queridos, asegurando que se les otorgará todo el respaldo conforme a lo establecido por la ley”, informó la institución.

