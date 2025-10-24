Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sin colusión con el crimen se puede enfrentar la violencia, aconsejó AMLO a Sheinbaum

En su libro "Diario de una transición histórica", la presienta narra algunos de los consejos que le realizó su antecesor, entre ellos tener temple ante la "labor titánica" que estaba por asumir.
vie 24 octubre 2025 03:18 PM
AMLO-Sheinbaum-gira
Previo al cambio en la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum realizaron una gira por el país. (Foto: Presidencia de la República/Cuartoscuro.)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a la presidenta Claudia Sheinbaum evitar la colusión con el crimen organizado para enfrentar la violencia en el país, que en 2024 dejó 25,463 homicidios dolosos.

En su libro "Diario de una transición histórica", que salió a la venta este fin de semana, la presidenta revela ese y otros consejos que le hizo su antecesor durante la gira que realizaron juntos como parte de la transición entre ambos gobiernos.

Publicidad

"Confío expreso en que, con honestidad, sin permitir la colusión con el crimen y fortaleciendo las labores de inteligencia, vas a poder; la violencia es un flagelo que le ha dañado mucho al país", le dijo el todavía mandatario a la entonces presidenta electa.

En el diálogo que se realizó mientras López Obrador y Sheinbaum viajaban en camioneta por Nuevo León, el expresidente también le aconsejó tener temple ante la labor que representaría dirigir al país.

"Tienes temple, sé fuerte me dijo; no olvides que estar bien con uno mismo es indispensable para la titánica tarea que vas a emprender", dice en su diario Sheinbaum.

En esa conversación, también hablaron sobre el Ejército y la Guardia Nacional, una corporación de seguridad creada en el gobierno de López Obrador.

Te recomendamos:

La transición presidencial de AMLO a Sheinbaum inicia y la mesa de coordinación será clave
presidencia

Inicia la transición AMLO-Sheinbaum: ¿cómo funcionará la mesa de coordinación?

El entonces expresidente reconoció que la paz para el país aún estaba lejos: "Es largo el camino para construir la paz y la seguridad en México, me dijo", se lee en el libro de la presidenta.

A partir de este viernes se puede adquirir "Diario de una transición histórica", de editorial Planeta, por 298 pesos.

libro-sheinbaum.jpeg
El libro ya puede ser adquirido en liberías y en tiendas en internet. (Foto: Presidencia de México.)

De acuerdo con la descripción del libro, el diario es un reconocimiento al expresidente López Obrador, a quien la presidenta califica como el mejor presidente de la historia de México.

“También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, refiere.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum AMLO Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad