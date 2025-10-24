Sin colusión con el crimen se puede enfrentar la violencia, aconsejó AMLO a Sheinbaum

El expresidente Andrés Manuel López Obrador aconsejó a la presidenta Claudia Sheinbaum evitar la colusión con el crimen organizado para enfrentar la violencia en el país, que en 2024 dejó 25,463 homicidios dolosos.
En su libro "Diario de una transición histórica", que salió a la venta este fin de semana, la presidenta revela ese y otros consejos que le hizo su antecesor durante la gira que realizaron juntos como parte de la transición entre ambos gobiernos.
"Confío expreso en que, con honestidad, sin permitir la colusión con el crimen y fortaleciendo las labores de inteligencia, vas a poder; la violencia es un flagelo que le ha dañado mucho al país", le dijo el todavía mandatario a la entonces presidenta electa.
En el diálogo que se realizó mientras López Obrador y Sheinbaum viajaban en camioneta por Nuevo León, el expresidente también le aconsejó tener temple ante la labor que representaría dirigir al país.
"Tienes temple, sé fuerte me dijo; no olvides que estar bien con uno mismo es indispensable para la titánica tarea que vas a emprender", dice en su diario Sheinbaum.
Les presento mi primer libro como presidenta de México: Diario de una transición histórica. El fin de semana estará disponible en librerías. pic.twitter.com/7CSjNIJKQX
El entonces expresidente reconoció que la paz para el país aún estaba lejos: "Es largo el camino para construir la paz y la seguridad en México, me dijo", se lee en el libro de la presidenta.
A partir de este viernes se puede adquirir "Diario de una transición histórica", de editorial Planeta, por 298 pesos.
De acuerdo con la descripción del libro, el diario es un reconocimiento al expresidente López Obrador, a quien la presidenta califica como el mejor presidente de la historia de México.
“También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, refiere.