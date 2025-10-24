Sin colusión con el crimen se puede enfrentar la violencia, aconsejó AMLO a Sheinbaum

"Confío expreso en que, con honestidad, sin permitir la colusión con el crimen y fortaleciendo las labores de inteligencia, vas a poder; la violencia es un flagelo que le ha dañado mucho al país", le dijo el todavía mandatario a la entonces presidenta electa.

En el diálogo que se realizó mientras López Obrador y Sheinbaum viajaban en camioneta por Nuevo León, el expresidente también le aconsejó tener temple ante la labor que representaría dirigir al país.

"Tienes temple, sé fuerte me dijo; no olvides que estar bien con uno mismo es indispensable para la titánica tarea que vas a emprender", dice en su diario Sheinbaum.

Les presento mi primer libro como presidenta de México: Diario de una transición histórica. El fin de semana estará disponible en librerías. pic.twitter.com/7CSjNIJKQX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 24, 2025

En esa conversación, también hablaron sobre el Ejército y la Guardia Nacional, una corporación de seguridad creada en el gobierno de López Obrador.

El entonces expresidente reconoció que la paz para el país aún estaba lejos: "Es largo el camino para construir la paz y la seguridad en México, me dijo", se lee en el libro de la presidenta.

A partir de este viernes se puede adquirir "Diario de una transición histórica", de editorial Planeta, por 298 pesos.

El libro ya puede ser adquirido en liberías y en tiendas en internet. (Foto: Presidencia de México.)

De acuerdo con la descripción del libro, el diario es un reconocimiento al expresidente López Obrador, a quien la presidenta califica como el mejor presidente de la historia de México.

“También es un reconocimiento a quien transformó la vida pública de México: Andrés Manuel López Obrador, un líder que con inteligencia, amor y compromiso con la gente supo encabezar el rumbo de un pueblo decidido a cambiar su destino. Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria”, refiere.