Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez Ramírez, marino señalado por red de huachicol

La investigación de la FGR apunta que Pérez Ramírez habría recibido 100,000 pesos cuando estaba al frente de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico.

El dinero se entregó para que se permitiera la descarga de un buque cargado de huachicol en abril de 2024.

El diario Reforma cita parte de la declaración hecha por el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, ante la FGR.

"Durante mi estancia en la Aduana Tampico como director estuvieron a cargo los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez; hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de 100,000 pesos como gratificación que le enviaba 'NK' cuando arribó el primer buque que fue en el mes de abril 2024", dijo Torres ante la autoridad.

Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado, era llamado 'NK'.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo el domingo que 14 personas fueron detenidas por estar presuntamente involucradas en el tráfico ilícito de combustible y reiteró que se emprenderán más acciones conforme surja nueva información.

El 19 de marzo, las autoridades decomisaron un buque petrolero en el Puerto de Tampico, junto con casi 63,000 barriles de diésel, así como contenedores y vehículos para su transporte y almacenamiento.

El buque, Challenge Procyon, había llegado procedente de Estados Unidos, según datos de rastreo de tanqueros de LSEG.

Las autoridades mexicanas indicaron entonces que transportaba diésel sujeto a un impuesto especial de importación; en cambio, había sido declarado en aduanas como petroquímico exento del mismo.

"Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades", declaró el fiscal Alejandro Gertz. "Habrá más acciones", abundó.

Gertz añadió que estas investigaciones confirmaron la existencia de una organización dedicada al robo y tráfico ilegal de hidrocarburos, que utilizaba documentación falsa, la complicidad de agencias aduanales y funcionarios públicos.

Las investigaciones sobre estos empresarios, oficiales navales en activos y retirados, y exfuncionarios aduanales, continúan.

-Con información de Reuters.