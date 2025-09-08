Publicidad

presidencia

Sheinbaum: Morena definirá alianza con PVEM; lo importante es cómo votan en el Congreso

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la alianza Morena-PT-Verde aún vota en conjunto, lo que permite que la transformación avance.
lun 08 septiembre 2025 09:45 AM
Sheinbaum-PVEM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el voto en el Congreso de los aliados de Morena han permitido el avance de la transformación.

Ante la posible ruptura de la alianza electoral con el Partido Verde, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es a Morena a quien le corresponde definir sus acuerdos rumbo a las elecciones intermedias de 2027, sin embardo, destacó que lo importante es que cómo votan los aliados en el Congreso.

“Corresponde a Morena definir sus alianzas para 2027, esa parte ya no nos corresponde a nosotros”, dijo este lunes en su mañanera.

El senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar, aplaudió la posibilidad de que esa fuerza política rompa su alianza con Morena.

"Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno", aseguró el legislador.

La presidenta evitó opinar sobre si debe o no mantenerse la alianza y sobre los señalamientos del senador, sin embargo, destacó que lo fundamental es que en el Congreso esos partidos han votado juntos.

“Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno porque permite que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país. Ya los detalles del (20)27 pues ya les corresponde a Morena”, agregó.

La presidenta consideró como pronto que en 2025 se estén tomando decisiones respecto al futuro de la alianza.

“Estamos en el 25 todavía. El inicio de la jornada electoral es en un año más o menos… eso le corresponde a los partidos, no me voy a meter al tema de los partidos”, indicó.

De acuerdo con expertos, el proyecto de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum puede poner en riesgo la continuidad de la alianza con Morena debido a que hay propuestas como eliminar a los legisladores plurinominales y la reducción de financiamiento, lo cual puede afectar al Verde y al Partido del Trabajo.

La reforma para prohibir el nepotismo también causa diferencias entre Morena y el PVEM, pues la propuesta de la presidenta fue implementarla desde 2027.

