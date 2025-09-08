Sheinbaum: Morena definirá alianza con PVEM; lo importante es cómo votan en el Congreso

El senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar, aplaudió la posibilidad de que esa fuerza política rompa su alianza con Morena.

"Nunca debemos olvidar que han habido ratas de Morena como Rutilio Escandón, hoy escondido en Miami, Pepe Cruz y el Grupo Tabasco con todos sus secuaces, quienes cínicamente saquearon y violentaron, con total impunidad, la tranquilidad y la prosperidad de nuestro pueblo noble y bueno", aseguró el legislador.

Coincido con mi compañero y amigo del Partido Verde, @ArturoEscobary1 📰https://t.co/O5HOKnVrEa



La presidenta evitó opinar sobre si debe o no mantenerse la alianza y sobre los señalamientos del senador, sin embargo, destacó que lo fundamental es que en el Congreso esos partidos han votado juntos.

“Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno porque permite que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país. Ya los detalles del (20)27 pues ya les corresponde a Morena”, agregó.