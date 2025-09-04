Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Marco Rubio no propuso enviar militares a México, asegura Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que durante el encuentro pidió la extradición de algunos "objetivos" relevantes, aunque no reveló nombres.
jue 04 septiembre 2025 09:17 AM
sheinbaum-militares-eu.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbuam leyó el comunicado conjunto sobre el entendimiento en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante la reunión que sostuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el funcionario no propuso enviar militares a México para el combate a los cárteles.

“No, no fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país, tenemos una Constitución que habla de ello y un la ley nacional de seguridad, entonces no fue tema”, explicó.

Publicidad

Este miércoles la presidenta recibió en Palacio Nacional al funcionario del gobierno de Donald Trump, quien vino a México para impulsar acciones para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo y poner fin a la migración ilegal.

México y Estados Unidos publicaron el contenido del "Programa de Trabajo sobre Seguridad y Aplicación de la Ley", el cual sustituye al Entendimiento Bicentenario.

Te recomendamos:

acuerdo seguridad mexico eu(1).png
presidencia

Del Plan Mérida y Bicentenario, Sheinbaum y Trump alistan acuerdo de seguridad

En su conferencia matutina, la presidenta explicó que se llegó a un acuerdo con Estados Unidos en materia de seguridad, pero con principios como respeto a la soberanía y territorialidad, así como confianza mutua.

“Era muy importante por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces quedó muy claro en el programa, que dice que los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros pues es fundamental que quedará claro. Responsabilidad compartida”, señaló.

Publicidad

México pidió extradiciones

La presidenta Sheinbaum reveló que, durante el encuentro con Rubio, México solicitó la extradición de algunos delincuentes que se encuentran bajo custodia de la justicia estadounidense.

“Hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que es extraditen de allá para acá. En todo caso, lo puede informar después el gabinete de seguridad. (...) Cuando se dice reciprocidad a nosotros nos interesan casos muy relevantes para México en donde se pide deportación, extradición”, comentó.

Te puede interesar:

Guadalajara cartel founder Rafael Caro Quintero appears in Brooklyn Federal Court in Brooklyn, New York
México

Expertos: Traslado de capos es herramienta política ante aranceles de Trump

Respecto a la posibilidad de que México envíe a otro grupo de delincuentes como los 55 que trasladó en febrero y agosto pasados, la presidenta aclaró que se trata de una decisión que se toma en México por cuestiones de paz.

“La decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la ley nacional de seguridad o por extradición, es una decisión soberana. Por supuesto que es a solicitud de los Estados Unidos, pero la decisión se toma aquí en función de los beneficios para la seguridad y la paz en nuestro país y es parte de la colaboración, pero la decisión se toma en el consejo nacional de seguridad a partir pues de un análisis de riesgo que se hace para nuestro país”, detalló.

Sheinbaum comentó que durante el encuentro con Rubio se planteó el tema de la violencia generada en Sinaloa a partir de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo, no se acordó nada en particular.

La presidenta descartó además que se pueda sufrir en México un bombardeo similar al que Estados Unidos lanzó en contra de una embarcación de Venezuela.

“No, no. Ayer fue muy claro el canciller, nosotros defendemos nuestra constitución, los principios constitucionales de política exterior y además los tratados internacionales y nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”, indicó.

Aseguró que EU respeta la plataforma continental como la zona económica de México, sin embargo, se acordó trabajo conjunto en la mar.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Donald Trump conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad