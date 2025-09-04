Marco Rubio no propuso enviar militares a México, asegura Sheinbaum

México pidió extradiciones

La presidenta Sheinbaum reveló que, durante el encuentro con Rubio, México solicitó la extradición de algunos delincuentes que se encuentran bajo custodia de la justicia estadounidense.

“Hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que es extraditen de allá para acá. En todo caso, lo puede informar después el gabinete de seguridad. (...) Cuando se dice reciprocidad a nosotros nos interesan casos muy relevantes para México en donde se pide deportación, extradición”, comentó.

Respecto a la posibilidad de que México envíe a otro grupo de delincuentes como los 55 que trasladó en febrero y agosto pasados, la presidenta aclaró que se trata de una decisión que se toma en México por cuestiones de paz.

“La decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la ley nacional de seguridad o por extradición, es una decisión soberana. Por supuesto que es a solicitud de los Estados Unidos, pero la decisión se toma aquí en función de los beneficios para la seguridad y la paz en nuestro país y es parte de la colaboración, pero la decisión se toma en el consejo nacional de seguridad a partir pues de un análisis de riesgo que se hace para nuestro país”, detalló.

Sheinbaum comentó que durante el encuentro con Rubio se planteó el tema de la violencia generada en Sinaloa a partir de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, sin embargo, no se acordó nada en particular.

La presidenta descartó además que se pueda sufrir en México un bombardeo similar al que Estados Unidos lanzó en contra de una embarcación de Venezuela.

“No, no. Ayer fue muy claro el canciller, nosotros defendemos nuestra constitución, los principios constitucionales de política exterior y además los tratados internacionales y nunca se ha planteado eso en el caso de nuestro territorio”, indicó.

Aseguró que EU respeta la plataforma continental como la zona económica de México, sin embargo, se acordó trabajo conjunto en la mar.