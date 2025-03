Expertos: Traslado de capos es herramienta política ante aranceles de Trump

¿Moneda de cambio?

El experto Andrés Sumano señaló aunque el combate al fentanilo y a los cárteles de la droga fue una de las principales prioridades del gobierno republicano, reflejada en diversas órdenes ejecutivas, el verdadero objetivo de Donald Trump es negociar acuerdos comerciales.

Señaló que la extradición de los 29 capos mexicanos a Estados Unidos forma parte de negociaciones centradas más en el ámbito económico y político.

“Que de alguna manera (el traslado de capos)... ¿esto sirva para que no se apliquen los aranceles? Pues me parece que no, esto pasa por consideraciones de tipo económicas y comerciales y no tanto por el tema de seguridad”, apuntó.

David Saucedo, experto en temas de seguridad, consideró que esta coincidencia de la solicitud de traslado de los 29 narcotraficantes, beneficia a ambos países tanto en el ámbito del combate al tráfico de drogas como en el ámbito comercial.

“Se trata de una entrega bajo presión. Esto es un tanque de oxígeno para inhibir la posible imposición de los aranceles”, comentó.

México niega traslado por acuerdo comercial

En rueda de prensa, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dieron a conocer que el operativo de traslado de 29 narcotraficantes a Estados Unidos fue en respuesta a una solicitud del gobierno de ese país.

Ambos funcionarios coincidieron en que la decisión de aceptar la solicitud de Estados Unidos para que los narcotraficantes enfrenten a la justicia en distintas cortes que los requieren, fue tomada en el gabinete de seguridad y no forman parte de las negociaciones comerciales bilaterales.

“Hubo una solicitud fundada por parte del gobierno de los Estados Unidos, ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento”, resaltó Hertz Manero.

Un operativo sin precedentes

Este jueves 27 de febrero, el gabinete de seguridad y económico viajaron a Washington, Estados Unidos para entrevistarse con sus homólogos en ese país y llegar a un acuerdo, previo a la entrada en vigor de las medidas comerciales bilaterales, la cual tiene como fecha tentativa el próximo 4 de marzo

Previo al desarrollo de la reunión ocho aviones de la Marina, Fuerza Aérea Mexicana, el Ejército mexicanos salieron del Aeropuerto Internacional Felípe Ángeles con destino a distintas ciudades estadounidenses, los cuales trasladaron a 29 narcotraficantes de organizaciones criminales como: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La Familia Michoacana.

Entre los extraditados, estaba Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara y quien ha sido acusado por Estados Unidos durante 40 años por ser el responsable del asesnato del exagente de la DEA, Enrique “KiKi” Camarena, el cual podría ser condenado a muerte, según lo externado por las propias autoridades de ese país.

''El día de hoy envía un mensaje a todos los líderes de los cárteles, a todos los traficantes, a todos los criminales que envenenan a nuestras comunidades: Ustedes serán responsables. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuán lejos corras, la justicia te encontrará" dijo el administrador interino de la DEA, Derek S. Maltz.