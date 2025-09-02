Marco Rubio visita México en medio de presiones de EU por seguridad

La visita de Rubio a México se da en medio de las constantes presiones de Estados Unidos para que haya una mayor cooperación y presencia de su gobierno en labores del combate al narcotráfico.

Desde el regreso de Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado su lucha contra los cárteles mexicanos a los que incluso declaró Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs), ha solicitado el envío de varios capos mexicanos, y amenazado con aranceles si México no hace lo suficiente contra el fentanilo.

Un total de 26 "líderes criminales" fueron entregados en agosto a autoridades de EU; se sumaron a los 29 capos enviados en febrero. (Foto: SSPC)

¿Intervención

?

En su intención de “eliminar” a los cárteles, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto a México en múltiples momentos el envío de militares, pero ha sido rechazado.

Al expresidente Andrés Manuel López Obrador, Trump le ofreció el envío de agentes para que cooperaran con la investigación en torno al asesinato de varios integrantes de la familia LeBaron.

“Después del asesinato de los LeBarón, uno o dos días después, habló (el presidente Trump) y el ofrecimiento fue en el sentido de que nos mandaban agentes para ayudar a investigar los casos y castigar a responsables… De manera respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre”, dijo el 19 de junio de 2020.

En su regreso a la Casa Blanca, Trump ha hecho de nuevo el ofrecimiento e incluso se planteó en el proceso de elaboración del entendimiento de seguridad.

"Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían de estar en este documento. Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no", reveló la semana pasada la presidenta.

El mismo presidente Trump dijo en una entrevista que ofreció enviar a México militares pero que Sheinbaum lo rechazó.

“Le he ofrecido enviar al ejército, pero ella no quiere que lo hagamos”, reveló.

Ante la pregunta de por qué la presidenta no aceptó, Trump aseguró que la mandataria mexicana tiene miedo. “Porque tiene miedo. Ella está muy asustada”, agregó.