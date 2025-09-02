Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum: EU no actuará solo en México porque hay un acuerdo de entendimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunirá con Marco Rubio, secretario de Estado de EU, este miércoles a las 10:00 horas en Palacio Nacional.
mar 02 septiembre 2025 10:02 AM
Marco-Rubio-Secretario-Estado-EU-visita-Mexico
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con Marco Rubio, secretario de Estado, Marco Rubio este miércoles.

A unas horas de la visita de Marco Rubio, secretario de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, en materia de seguridad, Estados Unidos no actuará solo en México, pues se tiene un acuerdo de entendimiento que se basa en principios como la cooperación sin subordinación.

“Estados Unidos no va a actuar solo. Mañana viene el secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad”, explicó.

Publicidad

Alrededor de las 14:00 horas de este martes Marco Rubio llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El miércoles se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y después volará a Ecuador.

De acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, su visita tiene como propósito impulsar “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.

Te recomendamos:

Marco Rubio visitará México ante crisis migratoria y de seguridad
Internacional

Marco Rubio visitará México ante crisis migratoria y de seguridad

En su conferencia de prensa, la presidenta dijo que el gobierno de Trump plantea que México acepta la cooperación y el intercambio de información sobre la delincuencia organizada, sin embargo, aclaró que todo debe ser acordado.

“Podemos colaborar en información. Si ellos tienen información de delincuencia organizada en México la podemos recibir, nosotros, y si nosotros tenemos información de delincuencia organizada en Estados Unidos ellos la reciben. Una colaboración para información, para inteligencia; ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio, a menos que sea acordada de forma como investigación, por ejemplo, de cómo los precursores de fentanilo vienen de Asia o vienen de otros lugares porque no hay suficiente información sobre ellos”, expuso.

Publicidad

La presidenta señaló que, más que un acuerdo, se trata de un entendimiento en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

“Es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar, que en esa perspectiva pues vamos a seguir trabajando conjuntamente, que no aceptamos nosotros injerencia, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Ese es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado”, destacó.

La presidenta aclaró que no es necesario ningún tipo de intervención a México como algunos políticos lo plantean en Estados Unidos.

“No es necesario. Y segundo, que sería una intervención de violación a nuestra soberanía, y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada, y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración en materia, por ejemplo de lavado de dinero”, indicó.

La visita de Marco Rubio es la segunda de un funcionario de alto nivel del gobierno de Trump. En marzo pasado la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo en México y se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Conoce más:

Secretary of State Marco Rubio meets with Egyptian Foreign Minister Badr Abdelatty in Washington
México

Marco Rubio: Podemos brindar a México información sobre los cárteles

Reunión con Marco Rubio en Palacio Nacional

La reunión de la presidenta Sheinbaum y Rubio se realizará este miércoles a las 10 horas en Palacio Nacional, la cual se prevé tendrá una duración de dos horas. Al término Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente ofrecerán una conferencia de prensa sobre los temas conversados.

La presidenta explicó que es importante la relación entre México y Estados Unidos porque son vecinos y socios comerciales.

“Tenemos que buscar siempre una buena relación, habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión en temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación y la reunión de mañana creo que va a mostrar que es una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración”, dijo.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Estados

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad