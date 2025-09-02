Sheinbaum: EU no actuará solo en México porque hay un acuerdo de entendimiento

La presidenta señaló que, más que un acuerdo, se trata de un entendimiento en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

“Es un entendimiento entre los dos estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar, que en esa perspectiva pues vamos a seguir trabajando conjuntamente, que no aceptamos nosotros injerencia, no aceptamos tampoco violación a nuestro territorio, no aceptamos subordinación sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Ese es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado”, destacó.

La presidenta aclaró que no es necesario ningún tipo de intervención a México como algunos políticos lo plantean en Estados Unidos.

“No es necesario. Y segundo, que sería una intervención de violación a nuestra soberanía, y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada, y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración en materia, por ejemplo de lavado de dinero”, indicó.

La visita de Marco Rubio es la segunda de un funcionario de alto nivel del gobierno de Trump. En marzo pasado la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, estuvo en México y se reunió con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional.

Reunión con Marco Rubio en Palacio Nacional

La reunión de la presidenta Sheinbaum y Rubio se realizará este miércoles a las 10 horas en Palacio Nacional, la cual se prevé tendrá una duración de dos horas. Al término Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente ofrecerán una conferencia de prensa sobre los temas conversados.

La presidenta explicó que es importante la relación entre México y Estados Unidos porque son vecinos y socios comerciales.

“Tenemos que buscar siempre una buena relación, habrá momentos de mayor tensión, de menor tensión en temas en los que no estemos de acuerdo, pero tenemos que buscar una buena relación y la reunión de mañana creo que va a mostrar que es una relación de respeto y al mismo tiempo de colaboración”, dijo.

