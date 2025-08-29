Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

EU pide información de 16 ligados a corrupción en Pemex; México reabre auditorías

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que tres de los implicados ya no laboran en Pemex. Los contratos investigados implican montos de 30 a 217 mdp.
vie 29 agosto 2025 09:14 AM
Pemex-contratos-corrupcion.jpeg
Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción, aseguró que los presuntos sobornos en Pemex investigados por Estados Unidos son "individuales", no institucionales.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que el gobierno de Estados Unidos solicitó información sobre 16 personas que presuntamente están involucradas en los casos de corrupción en Pemex denunciados por Estados Unidos.

“(El gobierno de Estados Unidos) está pidiendo información sobre varios, son más o menos 16 personas que están presumiblemente, que participan en los procesos (investigados)", explicó Buenrostro en Palacio Nacional.

"O sea, se están hablando de tres: procesos la asignación del contrato, la liberación del pago y la alteración de auditoría. Esas son las tres presunciones”.

Publicidad

El 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos fueron acusados de ofrecer sobornos en efectivo y artículos de lujo para obtener negocios relacionados con Pemex.

“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, aseguró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Los acusados por el gobierno de Estados Unidos son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, residentes de Texas.

Rovirosa fue detenido en Estdos Unidos y Ávila (excandidato del PAN a gobernador de Campeche) está prófugo de la justicia.

Te recomendamos:

La CFE presentó sus demandas en contra de los funcionarios relacionados con los pagos ilícitos. (Foto: Notimex)

Corrupción, un mal que aqueja a México

Mientras que los funcionarios acusados son Roberto P., Juan V. y Erick N, pero ya no laboran en Pemex. El primero salió de la empresa en diciembre de 2021; el segundo en abril de 2022; y el tercero en diciembre de 2024.

“Se habla de tres exfuncionarios relacionados con posibles actos de soborno. Una persona es del área de abasto de exploración y producción, sin embargo esa persona ya no está en Pemex desde diciembre del 2021. A esta se le está imputando aceptar sobornos para liberar pagos de los contratos realizados con ciertas empresa", precisó la funcionaria.

"Otro funcionario que pertenecía al área de mantenimiento y construcción tampoco ya está en Pemex desde abril de 2022 y se le imputa posibles sobornos que recibió a cambio de otorgar contratos, y uno más por presumiblemente alterar auditorías realizadas a estos a dichos contratos. La gente salió antes de que llegarán las investigaciones de Pemex”.

En la conferencia mañanera, Buenrostro informó que son cuatro contratos investigados, de los cuales dos se celebraron durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y los otros dos de 2020, pero estos últimos se terminaron anticipadamente o no se formalizaron. Los presuntos funcionarios involucrados ya no laboran en Pemex.

Publicidad

Buenrostro anunció que el gobierno federal iniciarán nuevas investigaciones por este caso y se reabrirán cinco auditorías relacionadas con los contratos en Pemex que fueron denunciados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Buen Gobierno y otras instituciones abrirán investigaciones o continuarán con las que ya tienen hechas para fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Adicionalmente tendremos colaboración internacional tanto Pemex como Buen Gobierno para retomar todos aquellos elementos que surjan en las investigaciones de Estados Unidos a fin de fortalecer las investigaciones que ya tenemos”, indicó.

También se reabrirán las auditorías realizadas debido a que se detectaron irregularidades.

“Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas pues se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente”, señaló.

Te puede interesar:

La presidenta Claudia Sheinbaum habla sobre investigación por sobornos a funcionarios de Pemex
presidencia

"Contratos (de Pemex ligados a corrupción) no se llevaron a cabo", dice Sheinbaum

Los cuatro contratos en los que presuntamente hubo corrupción implicaron:

1.- 217 mdp (noviembre 2013 a diciembre de 2020).

2.- 89.1 mdp (agosto 2018 a diciembre de 2020).

3.- 30.9 mdp (marzo 2020 a diciembre 2021, pero fue concluido anticipadamente).

-52.9 mdp (no se formalizó).

La secretaria defendió que Pemex realizó acciones preventivas desde antes de que el gobierno de Estados Unidos realizará una investigación.

Enfatizó que los presuntos actos de corrupción denunciados por Estados Unidos, e investigados en México, son "actos individuales", no institucionales.

Publicidad

Tags

Pemex corrupción conferencia mañanera

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad