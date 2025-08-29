EU pide información de 16 ligados a corrupción en Pemex; México reabre auditorías

El 11 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que dos mexicanos fueron acusados de ofrecer sobornos en efectivo y artículos de lujo para obtener negocios relacionados con Pemex.

“Los acusados —ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos— presuntamente sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación y obtener millones de dólares en lucrativos contratos y otras ventajas”, aseguró el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia.

Los acusados por el gobierno de Estados Unidos son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizarraga, residentes de Texas.

Rovirosa fue detenido en Estdos Unidos y Ávila (excandidato del PAN a gobernador de Campeche) está prófugo de la justicia.

Te recomendamos: Corrupción, un mal que aqueja a México

Mientras que los funcionarios acusados son Roberto P., Juan V. y Erick N, pero ya no laboran en Pemex. El primero salió de la empresa en diciembre de 2021; el segundo en abril de 2022; y el tercero en diciembre de 2024.

“Se habla de tres exfuncionarios relacionados con posibles actos de soborno. Una persona es del área de abasto de exploración y producción, sin embargo esa persona ya no está en Pemex desde diciembre del 2021. A esta se le está imputando aceptar sobornos para liberar pagos de los contratos realizados con ciertas empresa", precisó la funcionaria.

"Otro funcionario que pertenecía al área de mantenimiento y construcción tampoco ya está en Pemex desde abril de 2022 y se le imputa posibles sobornos que recibió a cambio de otorgar contratos, y uno más por presumiblemente alterar auditorías realizadas a estos a dichos contratos. La gente salió antes de que llegarán las investigaciones de Pemex”.

En la conferencia mañanera, Buenrostro informó que son cuatro contratos investigados, de los cuales dos se celebraron durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y los otros dos de 2020, pero estos últimos se terminaron anticipadamente o no se formalizaron. Los presuntos funcionarios involucrados ya no laboran en Pemex.