Sheinbaum se aleja de la estrategia de seguridad de AMLO ante la presión de EU

Aunque públicamente la mandataria asegura que no hay cambio en la estrategia que implementó López Obrador, y que solo hay "ajustes", expertos sostienen que ya se puede hablar de otro tipo de plan, en gran medida empujado por las presiones y amenazas de Trump y las agencias estadounidenses.

José Andrés Sumano, catedrático de El Colegio de la Frontera Norte, explica que, debido a la insistencia de Estados Unidos, las acciones contra el crimen ahora son más frontales que en el sexenio pasado.

“(Omar García) Harfuch (secretario de Seguridad) y el gobierno de Sheinbaum traían una estrategia en materia de seguridad diferente a la de López Obrador. La estrategia de ellos no era el famoso ‘abrazos, no balazos’, que ni siquiera era una estrategia, ellos traían otra idea", explicó.

Obviamente, ante las presiones de Estados Unidos ahora se lleva una estrategia más agresiva, más de ataque frontal contra el crimen organizado, se ha pisado el acelerador". José Sumano, académico del Colegio de la Frontera Norte.

Las señales del cambio

En su toma de protesta, Sheinbaum aseguró que no regresaría la “guerra contra el narcotráfico” y que se atendería la violencia desde sus causas.

“En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia”, dijo.

También describió los ejes de su plan: atención de las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

Sin embargo, en sus primeros meses, la pasividad que especialistas observaron en la estrategia de seguridad de López Obrador dio un giro.

La estrategia de seguridad del expresidente López Obrador fue criticada por su pasividad frente al crimen. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro.)

El experto en seguridad pública, Alberto Guerrero Baena, considera que la fórmula de Sheinbaum tiene más coincidencias con otros gobiernos que con la de su antecesor.

“La estrategia la veo más cercana al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que al propio gobierno de Andrés Manuel. De entrada está entregando líderes delincuenciales, está haciendo decomisos históricos y hay que aceptarlo, detrás está la presión de Trump”, afirmó.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha entregado a dos grupos de personas requeridas por la justicia de Estados Unidos. (Foto: Gabinete de Seguridad de Mexico/Reuters.)

A diferencia del gobierno anterior, que aseguraba que en México no se fabricaba fentanilo, el gobierno de Sheinbaum metió el acelerador en el decomiso de ese opioide y en la destrucción de laboratorios.

Mientras que en el sexenio de López Obrador se decomisaron alrededor de 9,500 kilos de fentanilo, en el actual gobierno –que está por cumplir su primer año– ya se incautaron 1,495 kilogramos y 3.5 millones de pastillas de fentanilo.

La administración de la presidenta Sheinbaum ya triplicó lo decomisado en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Todas las semanas y todos los días hay aseguramientos”, dijo el pasado 12 de agosto García Harfuch.

Los decomisos de drogas se convirtieron en una prioridad, sobre todo, después de las primeras amenazas de Trump de imponer aranceles si no se contenía el tráfico de fentanilo.

Desde el 5 de febrero se puso en marcha la denominada “Operación Frontera Norte”, con el despliegue de 10,000 elementos de seguridad en la franja compartida con Estados Unidos. El resultado fue un aumento de incautaciones y detenciones.