AMLO revira datos de fentanilo en EU: ¿por qué en México no hay tantos muertos?

Sin mencionar a ningún político por su nombre, el presidente acusó que hay mucha desinformación sobre los migrantes y sobre el fentanilo.

Sobre la sustancia que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y hasta 100 veces más que la morfina, el presidente afirmó que Estados Unidos tiene un problema que no quiere reconocer.

“Ellos tienen y no lo quieren ver, un problema social -familiar que lleva a los jóvenes a buscar la felicidad en la droga y eso afortunadamente no lo tenemos en México y ¿por qué no lo tenemos en México? porque en nuestro país a pesar de han querido imponernos una sociedad de consumo individualista, seguimos manteniendo tradiciones seguimos manteniendo integrada a nuestras familias”, comentó.

Afirmó que donde hay más consumo de drogas, hay más violencia.

“Donde tenemos más homicidios es donde hay más narcomenudeo porque se enfrentan las bandas para vender la droga y esto causa y homicidios, asesinatos”, comentó.