Sheinbaum critica ataque de Estados Unidos a embarcación

El ataque a una presunta “narcolancha” dejó un saldo de dos personas sin vida. De acuerdo con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el buque era operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

“Durante el ataque, realizado en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, escribió en sus redes sociales.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025

Sobre la relación entre el presidente Trump y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el que intercambiaron descalificaciones, la presidenta afirmó que cada uno decide cómo enfrentar el debate internacional, pero su gobierno opta por defender la soberanía nacional.

“Cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos. Nosotros hemos elegido, en primer lugar, la defensa de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas en Estados Unidos y defendiendo nuestros principios, nuestra soberanía y un esquema de diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos”, agregó.

Recordó que incluso su gobierno buscó hacer cambios a la legislación para evitar cualquier tipo de intervención en México.