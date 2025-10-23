Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum critica ataque de Estados Unidos a embarcación

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que hay leyes internacionales sobre cómo actuar cuando hay sospecha de transporte de drogas o armas.
jue 23 octubre 2025 09:36 AM
Sheinbaum-ataque-aguas-colombia.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con Estados Unidos, su gobierno ha optado por el diálogo y defensa de la soberanía nacional. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el ataque que hizo el gobierno de Estados Unidos a un bote que presuntamente transportaba drogas en el Océano Pacífico, pues dijo que, ante ese tipo de sospechas, hay leyes internacionales que establecen cómo se debe actuar.

“No estamos de acuerdo, hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos”, planteó.

Publicidad

El ataque a una presunta “narcolancha” dejó un saldo de dos personas sin vida. De acuerdo con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el buque era operado por una Organización Terrorista Designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental.

“Durante el ataque, realizado en aguas internacionales, había dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, escribió en sus redes sociales.

Sobre la relación entre el presidente Trump y su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el que intercambiaron descalificaciones, la presidenta afirmó que cada uno decide cómo enfrentar el debate internacional, pero su gobierno opta por defender la soberanía nacional.

“Cada quien tenemos nuestras formas de enfrentar algún debate internacional o en la relación con Estados Unidos. Nosotros hemos elegido, en primer lugar, la defensa de nuestros mexicanos, de nuestros compatriotas en Estados Unidos y defendiendo nuestros principios, nuestra soberanía y un esquema de diálogo franco con el gobierno de los Estados Unidos”, agregó.

Recordó que incluso su gobierno buscó hacer cambios a la legislación para evitar cualquier tipo de intervención en México.

Conoce más:

El presidente colombiano Gustavo Petro hace un gesto mientras habla durante el evento "Dignidad y Democracia" en Ibague, Colombia, el 3 de octubre de 2025.
Internacional

Trump extiende su guerra contra el narcotráfico en el Caribe a Colombia

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum conferencia mañanera Colombia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad