AMLO defiende condecoración a Cienfuegos: fue víctima de una venganza de la DEA

El Ejército me obedece

Luego de que el Mecanismo para la Verdad señalara que el Ejército obstruye y oculta información sobre violaciones a derechos humanos del periodo 1965-1990, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que hay mala fe en esas acusaciones y aseguró que las Fuerzas Armadas le obedecen.

“A mí me obedecen y segundo porque hay convicción y voluntad de esclarecer todo, de no ocultar nada y hacerlo transparente. Me consta que (el Ejército) ha entregado todo lo que tiene de información”, aseguró este jueves.

El presidente aformó que toda la información que se le pida al Ejército será entregada.