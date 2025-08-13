Publicidad

presidencia

Sheinbaum pide a la Corte explicar convocatoria a sesión extraordinaria

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, con la llegada de los nuevos ministros a la Corte, el Poder Judicial tendrá aire fresco.
mié 13 agosto 2025 11:41 AM
sheinbaum-pide-corte-explicar.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los nuevos ministros podrán revisar el anteproyecto de presupuesto para el 2026, que fue aprobado por quienes dejarán el cargo el 31 de agosto.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) explicar por qué convocaron a una sesión extraordinaria antes de dejar su cargo el próximo 31 de agosto.

“Habría que preguntar por qué quieren una sesión extraordinaria, a lo mejor van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho”, comentó este miércoles en su conferencia de prensa.

A propuesta de la presidenta de la Corte, Norma Piña, se acordó convocar a una última sesión extraordinaria para el próximo 19 de agosto, en la cual se prevé que resuelvan asuntos pendientes en materia electoral. Además, abrió la posibilidad de extender sus trabajos hasta el 28 de agosto, cuatro días antes de que tomen protesta los nuevos ministros.

“A pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente, para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también, en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y, además, hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, planteó la ministra presidenta.

La mandataria federal consideró importante que expliquen la razón de convocar a la sesión y sugirió que pueden buscar dar revés a la reforma del Poder Judicial

“¿A poco hasta el último momento van a querer echar atrás la reforma al Poder Judicial?”, dijo.

Sobre ese tema, la presidenta consideró que no es una atribución que tenga la Corte, pues corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sobre el anteproyecto de presupuesto para 2026 que contempla un incremento de 12.7% respecto al 2025, la presidenta aseguró que los nuevos ministros pueden revisarlo.

“Ya viene la nueva Corte, ya no van a ganar tanto, van a ganar menos que la presidenta, no pueden ganar más que la presidenta, eso ya lo dice claramente la Constitución. Aprobaron un presupuesto altísimo, pero bueno, viene la nueva Corte, llega aire fresco al Poder Judicial”, consideró.

La presidenta acudirá a la toma de posesión de los ministros de la Suprema Corte y también los invitó al que será su primer informe de gobierno, el cual se realizará la mañana del 1 de septiembre en Palacio Nacional.

sheinbaum-ministros-corte.jpeg
presidencia

Sheinbaum acudirá a toma de protesta de la nueva Corte

