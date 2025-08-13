Sheinbaum pide a la Corte explicar convocatoria a sesión extraordinaria

A propuesta de la presidenta de la Corte, Norma Piña, se acordó convocar a una última sesión extraordinaria para el próximo 19 de agosto, en la cual se prevé que resuelvan asuntos pendientes en materia electoral. Además, abrió la posibilidad de extender sus trabajos hasta el 28 de agosto, cuatro días antes de que tomen protesta los nuevos ministros.

“A pesar de que el acuerdo hoy era nuestra última sesión voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente, para ver la acción electoral que ya tenemos listada y también, en caso de que llegue alguna impugnación, porque sería a más tardar el 28 de agosto que nos fuera enviada alguna impugnación y, además, hacer la declaratoria respectiva que nos corresponde conforme a nuestra competencia respecto de candidatos de Sala Superior del Tribunal Electoral”, planteó la ministra presidenta.

La mandataria federal consideró importante que expliquen la razón de convocar a la sesión y sugirió que pueden buscar dar revés a la reforma del Poder Judicial

“¿A poco hasta el último momento van a querer echar atrás la reforma al Poder Judicial?”, dijo.