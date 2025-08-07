La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminar de los libros de textos una mención sobre las declaraciones discriminatorias que emitió en 2015 el expresidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova.
La mandataria aseguró que la Corte cerrará su ciclo como un poder que liberó delincuentes, usurpó facultades y permitió el racismo.
“Se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del Poder Legislativo y cierra su ciclo con el racismo. Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento”, planteó este jueves en su conferencia de prensa.