La segunda sala de la Corte resolvió eliminar de la página 246 del libro Proyectos Comunitarios, dirigido a los estudiantes de sexto grado de primaria, la referencia a las burlas de Córdova en contra de naciones originarias.

Al respecto, la presidenta pidió pasar el audio en el que el funcionario sostuvo una llamada telefónica y critica la forma de hablar de integrantes de pueblos índigenas. Recordó que se decidió agregar a los libros de texto como un ejemplo de que no debe haber racismo y menos de quienes son autoridades en el país.

“Se decide poner por quienes elaboran los libros de texto como un ejemplo de que no puede ser que las autoridades que representan al país, en este caso el Instituto Nacional Electoral, tengan este lenguaje y esta visión racista”, agregó.

Afirmó que se consultará a la Consejería Jurídica si es posible que esa resolución se modifique, pero reconoció que la Corte suele tener la última resolución.

“Vamos a ver con la Consejería Jurídica si hay algún recurso para ello, porque finalmente la decisión de la Corte, si no hay recurso, pues tiene que verse ya la resolución”, agregó.