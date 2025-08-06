Gobierno desconoce aún los acuerdos de capos con EU, asegura Sheinbaum

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que no solicitará la pena de muerte para los mexicanos Ismael Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, 'El Viceroy'.

Sobre esta determinación, la presidenta aseguró que México no avala la pena de muerte y, al tener tratados con Estados Unidos, quienes son extraditados no pueden recibir esa pena como sentencia.

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos. Entonces, en cualquier sentido, no hay pena de muerte pues es parte de la política mexicana, no es un asunto personal. Todos los tratados de extradición, por ejemplo, cuando se extradita un presunto delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir, que no puede haber pena de muerte”, explicó.

Sheinbaum dioj que esa reciprocidad en las leyes y sentencias no se aplica dependiendo el presunto delincuente.

Aclaró que su gobierno no participó en las negociaciones que estableció la justicia estadounidense: “No participamos en estas decisiones, es una decisión del gobierno de Estados Unidos”.