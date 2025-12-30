36 personas lesionadas en el accidente del Tren Interoceánico siguen hospitalizadas

“Se les dio un primer apoyo para los gastos de estos días, pero, evidentemente, va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares. Ese es un proceso que viene, primero, de la aseguradora del Tren, y después, lo que determine la fiscalía ya en comunicación con las víctimas”.

“A todos se les va a apoyar, tanto a las personas que fueron hospitalizadas o que aún están hospitalizadas, como a las personas que perdieron a un ser querido”, declaró en su conferencia matutina de este martes.

Sheinbaum visitó ayer a algunos de los hospitalizados en Oaxaca y afirmó que dispuso de un funcionario público para cada familia de las víctimas a fin de darles seguimiento y apoyo.

“Verificamos que estuvieran bien atendidas las personas que están en los hospitales y, pues, acercarnos y estar presentes con las personas que perdieron a un familiar. A todos los vamos a seguir apoyando”, reiteró.

“Evidentemente, es muy doloroso lo que ocurrió y lo que debemos hacer es estar presentes y estar cerca de las víctimas”, agregó.

De las 36 personas hospitalizadas, 11 reciben atención médica en hospitales del IMSS, 14 en IMSS Bienestar, siete en el ISSSTE, dos en los Servicios de Salud de la Secretaría de Marina, uno en el Hospital Cruz Azul Laguna y otro más en el hospital de Pemex.

Zoé Robledo, director general del IMSS, detalló que una niña fue trasladada en ambulancia aérea al Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

“Se ha garantizado el abasto de medicamentos y de material de curación que ha sido necesario. También hemos fortalecido con más especialistas en traumatología y otras especialidades de otros estados”, afirmó.

Inician peritajes del accidente

La presidenta dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió carpetas de investigación sobre el descarrilamiento, ocurrido el domingo 28 de diciembre en la línea Z de la vía del ferrocarril, pocos kilómetros después de partir de Salina Cruz, Oaxaca.

Agregó que la dependencia trabaja con peritos especializados, extrae información de la caja negra del tren y próximamente dará a conocer los resultados de los peritajes. Además, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario hará su propio dictamen sobre el accidente.