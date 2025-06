Alcalde pide a “suspirantes” morenistas respetar las reglas rumbo al 2027

A medio año de que Morena determine las reglas del proceso interno para competir en las elecciones de 2027, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del partido, pidió a los aspirantes a un cargo de elección popular respetar acuerdos tomados por el movimiento, entre ellos que no se podrá postular a un familiar, respetar tiempos, no hacer promoción personal, y aclaró que no se acaba el mundo por no contender en el próximo proceso electoral.

“Yo estoy cierta de que en el caso de Saúl (Monreal), y de otros compañeros, tienen claridad y tienen una carrera política que no termina en la elección del 27. Al contrario, Saúl y otros compañeros seguirán haciendo política en beneficio de sus estados y de sus pueblos. No se les acaba el mundo porque no puedan ir en el 27”, aseguró este miércoles en conferencia de prensa.