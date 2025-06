Alicia Bárcena: "Llegó la hora de una mujer en la ONU"

“Somos varias las mujeres que podemos jugar en esta contienda, no soy la única. Está Michelle Bachelet, que fue presidenta de Chile, Rebeca Grynspan... mi nombre que ha sido puesto en la escena”, apuntó.

Sin embargo, sostuvo que para ella más que el cargo, lo fundamental es pensar en el encargo.

“Para mí lo fundamental es qué queremos lograr en las Naciones Unidas, no se trata de llegar a un puesto por un puesto”, señaló.

El mandato del actual secretario general de la ONU, António Guterres, expira en 2026, por lo que a partir de 2027 el organismo multilateral será dirigido por una nueva persona que, según la rotación regional, debe ser de América Latina.

La funcionaria afirmó que no está en un cargo porque lo necesite, sino por convicción y por “amor al tema”, por lo que, si llegara a la ONU, su propósito sería contribuir a que haya una transformación profunda del sistema multilateralismo.

“De hacer a la ONU más chica porque se ha agrandado innecesariamente, se ha dispersado en su agenda, por lo tanto tenemos que lograr una consolidación como la teníamos al inicio”, sostuvo.

A casi 80 años de su fundación, afirmó Bárcena, se debe reflexionar qué tipo de multilateralismo requiere el mundo hoy.

“Es un tiempo de esperar, esto se va a definir de aquí a septiembre. No es que me interese o no, estaría disponible si realmente hay una oportunidad de cambio”, comentó.