Sheinbaum dice que orden de Trump no incluye a México: "no va a haber invasión"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que fue informada de la orden en la que Trump autoriza actos militares contra los cárteles, pero aclaró que no se incluye a México.
vie 08 agosto 2025 10:30 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay ningún riesgo de intervención por parte del gobierno de Trump.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la orden que su homólogo Donald Trump firmó para que militares puedan atacar a cárteles, no incluye al territorio mexicano y descartó algún tipo de invasión a México.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado, absolutamente descartado”, dijo este viernes en su conferencia matutina.

De acuerdo con el periódico The New York Times, Donald Trump firmó "en secreto" una orden que para posibilitar operaciones militares en el mar y tierra extranjera contra cárteles, de los que a seis designó en febrero pasado Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs).

Al respecto, Sheinbaum explicó que su gobierno fue informado de que se publicaría esta orden ejecutiva, sin embargo, se aclaró que no se refería al territorio mexicano.

“No tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene ver con su país”, señaló.

La presidenta insistió que en la relación con Estados Unidos su administración le ha dejado en claro que habrá cooperación, pero no se permitirá ningún tipo de intervención.

“Cuando lo han llegado a plantear hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero eso no. Entonces no. Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva, y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, agregó.

De acuerdo con la presidenta, su gobierno tiene “muy reguladas” a las agencias que se encuentran en México. Pidió esperar a conocer el contenido de la orden ejecutiva, pero por el momento insistió que está descartada cualquier tipo de invasión

El gobierno de Donald Trump ha puesto en la mira a los cárteles de la droga, pues considera que son responsables de inundar con opioides como el fentanilo, sus calles y causar miles de muertes por consumo en sobredosis.

