De acuerdo con el periódico The New York Times, Donald Trump firmó "en secreto" una orden que para posibilitar operaciones militares en el mar y tierra extranjera contra cárteles, de los que a seis designó en febrero pasado Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTEs).
Al respecto, Sheinbaum explicó que su gobierno fue informado de que se publicaría esta orden ejecutiva, sin embargo, se aclaró que no se refería al territorio mexicano.
“No tiene nada que ver con el territorio mexicano, tiene ver con su país”, señaló.
La presidenta insistió que en la relación con Estados Unidos su administración le ha dejado en claro que habrá cooperación, pero no se permitirá ningún tipo de intervención.
“Cuando lo han llegado a plantear hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero eso no. Entonces no. Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva, y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, agregó.