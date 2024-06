“Me complace muchísimo, me agrada, me entusiasma, que la doctora Sheinbaum me haya invitado a su equipo para continuar este proyecto de transformación con ella, con alguien que yo considero que está muy comprometida con el tema ambiental, como lo estoy yo también”, declara al medio Código Magenta.

Confía, además, en que el trío Sheinbaum, Bárcena y Rosaura Ruiz, quien será la futura titular de la nueva Secretaría de Ciencia, logrará resultados en materia ambiental.

“Venimos, en tiempos diferentes, por supuesto, junto con Rosaura Ruiz, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y yo creo que somos las tres mujeres muy comprometidas con varias cosas. Por un lado, con la evidencia, con la ciencia, con la posibilidad de la innovación y yo creo que, más que nada, en este tema ambiental”.